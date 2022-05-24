彰縣99警務人員含分局長染疫 警方禁非必要應酬
受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，彰化縣從上月21日至今，已有99名警務人員染疫，其中包含1名南彰化分局長；彰縣警局指出，已要求同仁莫參加非必要應酬及活動。
彰化縣警察局一名警官今天指出，99名染疫的警務人員中，大多分布在彰縣警局彰化、和美以及田中分局，其中彰化分局24人為最多，其次是和美分局15人以及田中分局14人，其中包含1名南彰化分局長；而外勤有86人，內勤有13人。
彰化警方指出，確診的99名警務人員中，有超過一半是家人群聚染疫，其餘為執行公務時染疫，縣警局除針對染疫人員的辦公處所進行清消外，也要求同仁們不要參加非必要應酬或活動。
彰化警方表示，縣警局目前還有庫存6147劑快篩，供同仁們使用，也已經採購1萬3220劑快篩，預計5月底前可交貨，讓警務人員執勤時無後顧之憂。
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