快訊

染疫幼童5死4人與腦炎相關 一表看個案危險症狀

北市又一副市長快篩陽！蔡炳坤今居隔 柯文哲露出詭異笑容

染疫幼童5死4人與腦炎相關 一表看個案危險症狀

聯合新聞網／ 綜合報導
兒童染疫示意圖。 圖／pakutaso
兒童染疫示意圖。 圖／pakutaso

兒童染疫重症頻傳，現累計14例，已有5人死亡，而5死病例中有4名幼童都併發腦炎。指揮中心指揮官陳時中認為，國內兒童腦炎案例多於鄰近國家，且有增加趨勢「這是警訊」；醫療應變組副組長羅一鈞表示，港台兒童腦炎增加，日韓則無，可能與華人遺傳、代謝或環境因子有關，有專家建議成立研究平台討論。

指揮中心公布8個腦炎前驅症狀，包括「體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐、步態不穩」，提醒家長及臨床醫師留意，兒童急診醫學會榮譽理事長、長庚醫院兒童加護科主任夏紹軒建議，只要出現2個相關症狀就應該就醫。

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學也表示，新冠肺炎併發嚴重急性腦炎的病例「病程超快」，幾乎前驅症狀出現即轉變成重症，導致醫療處置的治療效果十分有限。據《聯合新聞網》整理目前幼童死亡個案可發現，幾乎皆為未滿5歲幼童，從確診發病到不治時間最多僅6天，十分兇險。

近期多名兒童因新冠重症併發腦炎不幸逝世，中央流行疫情指揮中心昨提醒家長，若觀察到8個腦炎前驅症狀，應立即送醫評估。圖／指揮中心提供
近期多名兒童因新冠重症併發腦炎不幸逝世，中央流行疫情指揮中心昨提醒家長，若觀察到8個腦炎前驅症狀，應立即送醫評估。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

幼童染疫併發腦炎「病程超快」 醫師坦言難救提一點建議

孩子確診康復返校遭排擠 一張「注音紙條」揭心酸遭遇　

確診數連降4天等於高峰已過？ 醫師曝「緩解時間點」要再等

「滿腔熱血變一坨屎」 護理師高喊離職：終於可以上廁所

相關新聞

北市又一副市長快篩陽！蔡炳坤今居隔 柯文哲露出詭異笑容

台北市長柯文哲確診，持續居家隔離中，不過今天再度驚傳，台北市副市長蔡炳坤也快篩陽性，原本蔡炳坤要出席防疫記者會，今天下午...

本土＋8.2萬 死亡＋42 指揮中心：和上周差不多

國內新冠肺炎本土個案又再度上升，今天新增本土個案8萬2363例，新增中重症251例，確診個案中死亡新增42例；另有境外移...

疫情平穩 陳時中：自主防疫高、人流剩三級警戒時3/4

新冠肺炎疫情延燒，但單日確診數至今未超過10萬，外界認為可能和大眾運輸運量降低，民眾自動自發防疫有關。指揮中心指揮官陳時...

南北黃金交叉五月底疫情日達16萬？ 陳時中：會低一點

國內新冠肺炎疫情高雄市已連續兩日超車台北市，外界認為疫情出現南北黃金交叉。指揮中心指揮官陳時中表示，全國都是一日生活圈，...

兒童死亡今達5例 陳時中：沒想到兒童腦炎個案會相對多

本土疫情不斷延燒，中央流行疫情指揮中心今新增251例...

染疫幼童5死4人與腦炎相關 一表看個案危險症狀

兒童染疫重症頻傳，現累計14例，已有5人死亡，而5死病例中有4名幼童都併發腦炎。指揮中心指揮官陳時中認為，國內兒童腦炎案例多於鄰近國家，且有增加趨勢「這是警訊」；醫療應變組副組長羅一鈞表示，港台兒童腦炎增加，日韓則無，可能與華人遺傳、代謝或環境因子有關，有專家建議成立研究平台討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。