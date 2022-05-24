染疫幼童5死4人與腦炎相關 一表看個案危險症狀

兒童染疫重症頻傳，現累計14例，已有5人死亡，而5死病例中有4名幼童都併發腦炎。指揮中心指揮官陳時中認為，國內兒童腦炎案例多於鄰近國家，且有增加趨勢「這是警訊」；醫療應變組副組長羅一鈞表示，港台兒童腦炎增加，日韓則無，可能與華人遺傳、代謝或環境因子有關，有專家建議成立研究平台討論。

指揮中心公布8個腦炎前驅症狀，包括「體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐、步態不穩」，提醒家長及臨床醫師留意，兒童急診醫學會榮譽理事長、長庚醫院兒童加護科主任夏紹軒建議，只要出現2個相關症狀就應該就醫。

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學也表示，新冠肺炎併發嚴重急性腦炎的病例「病程超快」，幾乎前驅症狀出現即轉變成重症，導致醫療處置的治療效果十分有限。據《聯合新聞網》整理目前幼童死亡個案可發現，幾乎皆為未滿5歲幼童，從確診發病到不治時間最多僅6天，十分兇險。

近期多名兒童因新冠重症併發腦炎不幸逝世，中央流行疫情指揮中心昨提醒家長，若觀察到8個腦炎前驅症狀，應立即送醫評估。圖／指揮中心提供

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