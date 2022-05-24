苗栗確診逾半在頭份竹南 為恭醫院設防疫得來速
苗栗縣今年以來累計確診數達1萬6000餘例，過半數分布在頭份市、竹南鎮，位於頭份的為恭紀念醫院今天說，設「防疫得來速」提供快篩陽性個案採檢、看診及領藥一條龍服務。
為恭醫院院長陳振文透過新聞稿表示，因應民眾COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性後就醫及核酸檢測（PCR）需求大增，特別規劃在醫院復健大樓1樓設「防疫得來速」，建置獨立醫護及行政人力，加速醫護處理程序，降低民眾等候時間及就醫壓力。
他說，目前醫院急診病患暴增，服務人次是平日急診病人3倍；另外，全縣確診居家照護人數中，約54％由為恭照護，儘管疫情期間醫護人力吃緊，仍積極推出「防疫得來速」，協助醫院急診病患分流，避免到院病人動線群聚。
院方表示，民眾如果在家自行用快篩試劑呈陽性並有COVID-19症狀者，攜全民健康保險卡和快篩試劑，就符合防疫得來速就醫要件，全程由專業醫師和護理人員協助，現場可完成看診、PCR及領藥程序。
為恭醫院說，「防疫得來速」服務時段為每天上午10時到晚間10時，配合疫情滾動式調整，也將原急診動線，保留為婦幼防疫綠色通道及急診急重症病人就醫動線，24小時由急診醫師、婦產科及兒科專科醫師專業服務。
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