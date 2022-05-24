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楊鎮浯出關：快篩陽視同確診選項 開放民眾選擇

中央社／ 金門縣24日電
金門縣長楊鎮浯。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長楊鎮浯已回到縣府上班，他今天透過臉書表示，縣府與中央政策一致，但會因地制宜，民眾可自行選擇「快篩陽經醫師診斷視同確診」或「快篩陽+PCR篩檢認定確診」。

全台首位COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診的縣市長楊鎮浯，13日在縣流行疫情指揮中心疫情直播記者會中，透過事先錄影表示「我確診了」，並說，他會遵守7+7的規定，做好居家照護和自我健康管理。

金門縣長辦公室主任陳志斌今天接受中央社記者訪問表示，楊鎮浯已於21、22日出門處理公務，昨天正式到縣府上班；楊鎮浯昨天也在「躍動金門－楊鎮浯」臉書（Facebook）貼文表示：「鎮浯出關上班了！」

對於衛生福利部表示「使用家用快篩試劑陽性者，並經醫師診斷為確診者，本週會宣布全國施行」，楊鎮浯今天在臉書上表示，對於中央各項政策，他在許多場合都提過，縣府與中央政策是一致的，不過會因地制宜，根據地方民情有所調整，但整體目標是趨同。

楊鎮浯表示，從23日起，快篩陽經醫師診療後視同確診的政策擴及離島，縣府在檢視目前的PCR篩檢量能，每天約僅5成左右，鑒於PCR檢測精確度較快篩試劑高，所以縣府仍希望以「正確診斷」為原則；因此在兼顧「正確診斷」與「迅速診斷」的前提下，金門將會採取雙軌併行方式，讓民眾自行選擇「快篩陽經醫師診斷視同確診」或「快篩陽+PCR篩檢後認定確診」。

結束7天隔離後，楊鎮浯說，接下來的自主健康管理期間，雖然依規定不用快篩即可出門，但為了保護辦公室同事，他還是確認快篩陰性後才出門；並承諾，未來幾天，他會謹守不聚餐、不聚會、不前往人潮擁擠的場合及定時量測體溫等相關規定。

在宣布確診時，楊鎮浯坦言，雖然染疫在現在已算常態，但身為地區防疫指揮官向民眾報告「我確診了」，確實「有點尷尬」。

楊鎮浯「出關」後，不少民眾在他臉書留言說「辛苦了」，也有鄉親鼓勵他繼續為金門勇往邁進。

新冠肺炎 COVID-19

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