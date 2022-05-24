確診數連降4天等於高峰已過？ 醫師曝「緩解時間點」要再等
從20至24日，本土確診人數連降4天，疫情是否已過高峰備受關注，精神科醫師沈政男分析，只有兩縣市已過高峰，尚須340萬人確診，全台曲線才會探底。
23日本土確診人數新增6萬6,247，數字逐漸趨緩，沈政男在個人臉書上對此提出看法，他認為，目前只有基隆市與新北市達到高峰，染疫數均已超過人口的一成，緊追在後的是台北市與桃園市，至於中南部仍處在上升階段。若以新北市為模型，他預測全台高峰在5月底前會到來，而新增峰值為16萬。
至於疫情何時會緩解，沈政男指出現在全台累積確診120萬例，要達到2成人口染疫，還需340萬人確診，而以現在每日新增將近10萬來看，估計6月底前疫情曲線就會探底。
不過沈政男提醒，緩解不等於清零，像現在新加坡仍每日新增數千人確診，屆時台灣也是如此，將確診數控制在一萬以下，但偶而也會破萬，這是因為疫苗保護力逐漸降低，給了病毒擴散空間，再加上放鬆防疫手段，也會讓傳染力回升。
沈政男指出，比起確診數，他更擔心死亡率。光是22日，新增的79,441例中就有200多例中重症，這樣的比例已經明顯高過前兩週，且近期每天有4、50人死亡，這樣的比例跟南韓每日新增9萬時類似，但南韓後續在高高齡族群（75-84歲）有些失守，因此他疾呼，「台灣一定要守住高高齡族群！」。
沈政男也針對中重症增加補充說明，他認為高齡染疫比率上升只是部分因素，另一原因是染疫黑數比例增加了，因此他認同「以快篩陽性取代PCR確診適用所有人」的政策，據他推估，快篩陽性一但取代PCR應能撈出潛藏黑數，參照香港經驗，快篩陽性即佔了確診數的3分之1。
沈政男提及，高雄市市長陳其邁也同意，「北部達到高原後就會往下走，但南部疫情還會上升」，再加上「快篩陽性取代PCR確診」的效應，他預言未來一周每日新增人數會破10萬，推動曲線急速上升，緩解也才會愈早到來。
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