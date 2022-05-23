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台中市議員黃健豪快篩陽性 已有7名議員確診
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，台中市議會目前已有7名市議員確診，國民黨籍台中市議員黃健豪今天表示，他快篩陽性，目前先自我居家隔離。
黃健豪今晚在臉書公布他快篩陽性，他接受中央社記者電訪表示，從週六晚間開始不舒服，有喉嚨痛、咳嗽、發燒等症狀。當下快篩為陰性，但已先暫停所有行程。
今天下午再次快篩，結果為陽性，已前往醫院進行PCR採檢，目前自主居家隔離中。服務處即日起至25日，進行環境清理消毒，暫停開放。
台中市議會，已有包括江肇國、王立任、李中、陳文政、朱元宏、何敏誠、林榮進等7名議員相繼確診，議會總質詢前夕，再傳議員快篩陽性。
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