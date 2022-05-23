快訊

藍徵召張善政選桃園 黨部前主委讚：短空長多的選擇

星巴克退出俄國！關閉全境130間門市 結束15年營運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中市議員黃健豪快篩陽性 已有7名議員確診

中央社／ 台中23日電
台中市議員黃健豪。圖／台中市議員黃健豪提供
台中市議員黃健豪。圖／台中市議員黃健豪提供

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，台中市議會目前已有7名市議員確診，國民黨籍台中市議員黃健豪今天表示，他快篩陽性，目前先自我居家隔離。

黃健豪今晚在臉書公布他快篩陽性，他接受中央社記者電訪表示，從週六晚間開始不舒服，有喉嚨痛、咳嗽、發燒等症狀。當下快篩為陰性，但已先暫停所有行程。

今天下午再次快篩，結果為陽性，已前往醫院進行PCR採檢，目前自主居家隔離中。服務處即日起至25日，進行環境清理消毒，暫停開放。

台中市議會，已有包括江肇國、王立任、李中、陳文政、朱元宏、何敏誠、林榮進等7名議員相繼確診，議會總質詢前夕，再傳議員快篩陽性。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

台中市議員何敏誠快篩陽居隔 共5名議員確診

朱元宏PCR陽性 中市議會第5名確診議員

台中市議員朱元宏快篩陽性 將進行PCR採檢

上午才進議會質詢 中市議員陳文政確診

相關新聞

早上頻咳超沒力、晚上好多了 柯文哲提醒一定要做這件事

台北市長柯文哲確診，今天晚上也拍影片在臉書報平安，「謝謝市民朋友的關心，我現在感覺好很多了。」柯說，他從確診到現在，已經...

台中市議員黃健豪快篩陽性 已有7名議員確診

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，台中市議會目前已有7名市議員確診，國民黨籍台中市議員黃健豪今天表示...

總統府又增13人確診 累計138人染疫

本土疫情持續延燒，總統府今再新增13名確診案例。從4月7日起，已累計138人染疫。

6童染疫死亡5人與腦炎有關 陳時中：這是警訊

1名10歲男童染疫併發腦炎，出現看到妖怪的幻覺，18日不治，指揮中心今天下午收到個案死亡資料，對於目前14名重症病童中有...

金門+88長照機構疫情已結案 篩檢採雙軌併行仍可PCR

國內疫情持續發展，金門縣政府表示，縣內今日新增88名確診，對於中央的「快篩陽視同確診」新制將配合，但也保留PCR

基隆單日確診數「從創新高下降41％」 林右昌：似進入第4階段

基隆市長林右昌今天說，從本土病例趨勢圖分析，基隆疫情發展可分成3個階段，現在好像進入第4階段，近4天每天新增確診人數下降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。