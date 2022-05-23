新北：累計7%清潔隊員染疫 逾百人居隔中

新北市長侯友宜今天在市議會答詢時表示，新北疫情嚴峻，第一線的清潔隊員中已累計7%，共379人染疫；環保局表示，仍170多人居隔，人力調整努力維持垃圾正常清運。

新北市長侯友宜今天列席市議會市政總質詢，無黨團結聯盟議員李翁月娥質詢防疫問題，她表示，清潔隊員要處理垃圾等問題，但他們也有妻兒要照顧，三蘆地區清潔隊員約有1/5確診，希望市府多照顧，若有新進員工應多分發到三蘆地區。

侯友宜表示，清潔隊員早出晚歸，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫上的第一線夥伴，疫情期間很辛苦，甚到拚到染疫，累積感染人數約占清潔隊的7%，共379人，市府應該盡力照顧他們。

環保局長程大維表示，累計至上週共染疫379人，目前仍有170多人居隔中，因此，已調整一些環境清潔的人力，以努力維持日常垃圾清運的工作。

他表示，除了部分人員居隔外，今年也因人員退休等因素缺員111人，因此，今年已辦理人員招考，日前報名 截止，共約3000多人報考，預估錄取828人。

他表示，6月起將陸續進行筆試及體能測驗，其中體能測驗是男子扛15公斤米袋、女子扛10公斤米袋28公尺折返跑，全程共長56公尺，期望迅速補充人力，預估將分發103人到三蘆地區。

李翁月娥也擔心蘆洲預定設置的醫院案，市府應積極尋求營建署核准並進行規劃。侯友宜表示，中央審查此案的速度很慢，希望中央能趕快核准，由於新北平均每萬人病床數是全國倒數第2名，未來也會推動市立聯醫三重院區擴建，以滿足區域醫療需求。

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