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花蓮累計28例死亡 衛生局：主因老年人口比例高

中央社／ 花蓮縣23日電

花蓮縣衛生局今天表示，這波本土疫情花蓮縣累計28例死亡，比例算高，主要原因在於縣內65歲以上人口占18.6%，為中高齡社會，其中3成死亡案例是老人長照機構住民。

根據中央流行疫情指揮中心公布資訊，這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情花蓮縣累計22例死亡，人數為全國排名第8。對此，衛生局長朱家祥說明，統計到昨天，花蓮有28例死亡，人數與中央公布不同，還待詳細判斷追蹤死因。

朱家祥說，花蓮縣65歲以上人口占18.6%，且有多家大型老人長照機構，如東區老人之家、玉里榮民醫院、部立玉里醫院等，住民本身罹患癌症、中風、洗腎等慢性病者占89%，而Omicron病毒確實對老人傷害很大。

28例死亡個案中，16名男性、12名女性，其中30%是長照機構的住民，且4成3的個案已簽署「放棄急救意願書DNR」，對於長照機構的住民一旦發現確診，都在早期就投藥；而死亡個案中年紀較輕的，發現大多未打疫苗。

另外，針對5歲至18歲的輝瑞兒童疫苗的施打規劃，教育處代理處長翁書敏說明，將於5月30日至6月7日開打，其中國小附設幼兒園將配合國小造冊施打；鄉鎮市立幼兒園、私立幼兒園統一由幼兒園造冊後，集中於鄰近國小施打。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，花蓮今天新增1033例，自3月底爆發至今累計確診人數2萬3110人，目前住院151人，居家照護新增1334人、累計1萬6552人，居隔人數2萬9081人。

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