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南投縣府有員工確診 林明溱快篩陰性

中央社／ 南投縣23日電
南投縣長林明溱。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱。圖／南投縣政府提供

COVID-19疫情延燒，南投縣政府衛生局人員諮詢電話接到手軟，26名慈濟志工經訓練加入防疫應變中心；另外，縣府也傳數名員工確診，曾與確診者接觸的縣長林明溱快篩陰性。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，縣府今天公布新增843例確診，另有1例死亡，是住名間鄉94歲女性，10日跌倒造成頭部外傷至醫院就診，採檢陽性，抽血檢查有急性腎衰竭、敗血症，感染源不明，收治醫院負壓隔離病房，20日因急性腎衰竭併代謝性酸中毒及急性呼吸衰竭死亡，有接種3劑疫苗。

另外，南投縣埔里鎮台14線22日凌晨發生一起自撞車禍，消防隊獲報前往救援，受傷駕駛起初未主動告知是確診者，經救援員詢問才坦承17日得知確診，須在台中市和平區居家照護，開車外出是想去梨山拿東西，縣府衛生局今天回應表示，個案移請台中市政府衛生局查處。

縣府也傳出數名人員確診，甚至有確診者辦公區域靠近縣長室，業務上與縣長林明溱、副縣長陳正昇等人接觸；縣府知情人士說，林明溱前幾天有做快篩結果陰性，陳正昇今天快篩陰性，目前健康狀況皆良好、無相關症狀，縣府也利用假日執行清潔、消毒。

衛生局今天透過新聞稿表示，因應確診人數增加，著手規劃藥物「得來速」方案，希望設立快速通道讓民眾取得抗病毒藥物，目前正與醫療院所討論「藥物領用得來速」場地及人力配置，待中央宣布擴大快篩陽性即確診政策後，南投縣將開放據點供民眾領藥。

新冠肺炎 COVID-19

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