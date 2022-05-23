新北確診增1萬5708人 籲中央統一居隔規定

新北今天新增COVID-19確診本土病例1萬5708人，市府下午召開COVID-19記者會表示，目前居家隔離民眾可自選「0+7」或「3+4」，盼中央統一規定，以減輕第一線負擔。

新北市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）記者會，副市長劉和然、市府衛生局長陳潤秋、衛生局發言人高詩琪出席。

劉和然指出，新北今天新增COVID-19確診本土病例1萬5708人，居家隔離列管中4萬5743人、居家照護執行中12萬5152人。

劉和然表示，相較昨天新增確診個案2萬698人，今天有稍微下降，但因適逢週休，還要持續觀察幾天。

他並提到，目前居家隔離制度民眾可自選「0+7」或「3+4」，造成基層包括公衛、醫護還是要花很多時間跟心力，希望中央能考慮做法一致，減輕第一線負擔，並調整和轉移防疫工作重心，另也呼籲盡快全面實施快篩陽等同確診。

媒體詢及，今天起有多個縣市高中以下學校暫停實體課程1週，改遠距教學，新北目前狀況。劉和然強調，新北不是不暫停實體課程，而是不採用統一標準，授權因校制宜，兼顧學習和健康。

媒體進一步追問，幼兒染疫急轉重症致死案件增加，但因未滿5歲幼童仍無法接種COVID-19疫苗，是否考慮幼兒園部分停課1週。劉和然表示，幼兒園目前依照中央規定，該班有1人確診則停課3天，園方如有其他考量，通報市府後會尊重園方決定。

教育局補充，因每天疫情變化不同，目前暫停實體課程的學校每天大約在7到8成左右。

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