確診九萬到六萬疫情降？ 陳時中：看來無持續快速往上升

國內今天本土個案新增六萬多人，外界關心上周暴衝至九萬後現在降至六萬，是否代表疫情高峰已過。指揮中心指揮官陳時中表示，剛好是周六日，無法以此下降為準，但看來沒有持續快速往上升；「我的看法是到目前為止是控制得宜」。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，上周一到周五工作日採檢量約在10.5萬至12萬間，最高為周一11.9萬，周五則為10.5萬件。周末因為有需要回補還沒有正確數字，但平日都有十萬件以上。

而宅神朱學恒在臉書貼出「粗暴製圖」依據官方數據所製作的圖表表示，累積已經採檢送驗卻沒有檢驗結果的人數已經接近10萬人，指出我國篩檢數從來沒有達到指揮中心宣傳的理想值一天可以完成22萬，而是一直塞車，恐存有黑數導致每日記者會上的數據並不準確。

羅一鈞則表示，朱先生的圖經過進一步了解，檢驗總計包括確診者住院後的PCR 追蹤結果也會算入檢驗總計，但因為研判過確診，不會再次被研判確診，因此有差異的量是指確診者後續檢驗而不是新確診的部分。

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