原民鄉、離島快篩陽同確診首日 陳時中下午說明

國內COVID-19疫情持續，原住民族地區及離島地區居民納入快篩檢測陽性，經醫師研判視同確診，新制上路首日，指揮官陳時中今天下午2時記者會說明疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增7萬9441例本土個案，個案中新增256例中重症，其中53例死亡。本土病例出現連續3天下降現象，但持續出現兒童重症個案，新增3例兒童重症病例，其中2人出現腦炎症狀，累計12例兒童重症，5人合併出現腦炎症狀。

今天起原住民族地區及離島地區居民只要家用快篩檢測陽性，就可經醫師診斷後確診，也會增加快篩實名制配送量。快篩陽性視同確診成為趨勢，中央流行疫情指揮中心預計最快下週全民適用，風險族群可更快領藥，中央配套措施規劃受關注。

隨著快篩陽視同確診適用對象增加，快篩試劑需求量勢必提升，陳時中昨天說明家用快篩試劑實名制販售情形，近期藥局快篩售完比率不到2成，現在實名制的家用快篩試劑幾乎都買得到，預計本週起民眾不必再早起去排隊。

本土疫情預估5月中旬進入高峰，單日新增病例上看10萬例或更多，根據指揮中心統計，今年1月至5月21日，本土輕症、無症狀個案累計121萬1016例、占99.77%，中症累計2050例、占0.17%，重症累計690例、占0.06%。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。

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