金門今+96縣府再強調PCR量能足 不採「快篩陽等同確診」

金門今天新增96名確診，金門縣政府指出，指揮中心明起納入離島快篩陽經診斷確診，但因金門PCR量能充足，還是希望採準確度較高的PCR來判定。這兩天國中會考都順利，有12位確診考生將於6月4日及5日補考，另外因應金酒公司疫情，金寧廠明起連3日要求員工快篩陰才能上班。

縣府說明，金門今新增96名確診者（K1253-K1348），確診累計1348例，目前收治中54例，無症狀或輕症46例、中症2例、重症6例，確診者居家照護730例。另新增匡列居家隔離者88人，目前居家隔離207人，解除居家隔離114人。

今日新案例中，20至29歲、30至39歲、40至49歲等族群確診數都相對多；整體來看個案分屬7個家庭群聚案共有15例、6處工作職場群聚案共有27例。金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用17床，尚有空床23床。

縣府指出，指揮中心明起納入離島、偏鄉及原住民適用快篩陽經診斷視同確診，縣府感謝中央對於防疫措施指導，但金門PCR每天可做700多人，現況還不到一半的量能，也考量PCR檢測精確度高，在檢驗量能充足情況下，現階段仍維持兼顧「正確診斷」與「迅速診斷」為原則。

另外，有關昨日與今日國中教育會考，縣府說明，考場秩序良好，統計有16位考生缺考，其中12位確診考生將於6月4日、5日的補考，15名居隔考生則在第二試場應試，均依試場防疫規範處理。另外，申請派車接送的居隔考生計5名，已在縣府派車接送下順利完成應試。

縣府提到，金酒公司因應疫情於前日下班發送快篩劑給員工及包商，昨共有11名快篩陽，經PCR採檢確診；休息室近兩日暫停使用並加強清消；金寧廠明起連3日均要求上班員工快篩陰才能上班，另如大幅度快篩陽影響未能上班，將採併班調整。 縣府說明，金門今新增96名確診者（K1253-K1348），確診累計1348例，目前收治中54例，無症狀或輕症46例、中症2例、重症6例。圖／金門縣政府提供 金門今新增96名確診者，其中20至29歲、30至39歲、40至49歲等族群確診數都相對多。圖／金門縣政府提供 金門縣府秘書長陳祥麟（左）與衛生局長李錫鑫（右）說明最新疫情狀況。圖／金門縣政府提供

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