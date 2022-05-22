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澎湖累積確診1459例 年輕族群多、高齡長者少

中央社／ 澎湖縣22日電

澎湖縣今天新增133起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，皆為輕症，其中學生佔有22例最多，累積確診案例達1459例，80歲以上確診率反倒較少。

澎湖縣政府表示，今天新增的22例學生確診案例中，澎湖科大8例最多、馬公高中3例、國中小（含幼兒園）11例，校方均已完成清消，全縣高中職以下學校23日起皆停止實體課程至27日，澎湖科大則暫停至6月18日。

澎湖縣政府指出，確診案例中，有125例為澎湖籍、8例非澎湖籍，以20至29歲年齡層26人最多，年紀最小的是6個月的女童、年紀最長的為89歲女性，皆為輕症，採居家照護。

縣政府指出，在累積確診1459例中，以20至29歲年齡層佔最多，有353人，80至89歲17人與90至99歲1人的比例最少。

新冠肺炎 COVID-19 澎湖

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