宜蘭染疫醫師王維昌現身說法 5天後癥狀會好轉

宜蘭縣政府今天在線上記者會邀請4月初確診醫師王維昌以過來人身分說明染疫歷程指出，約5天後大部分癥狀會好轉，提醒目前染疫者多是輕症，只要做好健康監測就不用太過驚慌。

前宜蘭縣醫師公會理事長王維昌表示，感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）主要癥狀是發燒、頭痛、倦怠及畏寒，還有喉嚨痛、聲音沙啞、流鼻水及咳嗽。通常最嚴重的癥狀出現在前3天，有時候會高燒達攝氏39度，劇烈頭痛及喉嚨痛。

一般過了3天後癥狀開始慢慢緩解，5天後大部分癥狀會好轉，咳嗽可能會維持2週到1個月，只要沒有呼吸喘或發燒現象，這些癥狀都會隨著時間逐漸緩解。

王維昌指出，在他的診所內服務過的確診個案，大部分都是輕症，個案年齡從3個月到80幾歲，急性症狀都是在3到5天內獲得緩解。

王維昌提醒，染疫後如果高燒超過48小時，走路說話會感到很喘，或是食慾不振、噁心想吐，甚至頭昏且意識改變，有可能是正在惡化的過程，應馬上與主責醫師聯絡，安排進一步處置。

對於染疫後是否會有後遺症，王維昌說，癥狀越嚴重，後遺症可能就越多。但以目前觀察，大部分病人都是以咳嗽為主，不管感染前、感染中、感染後都要把身體鍛鍊好，並配合衛生局規劃的居家照護及防疫門診等，再加上適當的用藥，後遺症會降到最低，至於腦霧現象，目前並不常見，即使發生也都是可以恢復。

商品推薦