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台北今增9645確診 3類人及65歲者快篩陽採「視訊診療」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市今新增9645例本土病例。圖／北市府提供
台北市今新增9645例本土病例。圖／北市府提供

台北市今新增9645例本土病例，北市衛生局說明，截至5月21日止，確診者居家照護人數5萬7614人、列管中居家隔離人數1萬9808人；衛生局呼籲，快篩陽民眾就醫請至「防疫急門診」，65歲以上及居家隔離、居家檢疫、自主防疫期間快篩陽性者，採「視訊診療」，無法視訊者，可委由親友就近至醫療院所請醫師評估。

衛生局指出，木柵機廠車來速防疫急門診截至21日止，PCR採檢人數有1040人、陽性者974人（93.7％）、領藥833人（80.1％）；北士科車來速防疫急門診PCR篩檢1534人、陽性1344人（87.6%）、領藥1295人（84.4%）；中正紀念堂防疫急門診PCR篩檢1758人；台大醫學院體育館防疫急門診PCR篩檢103人。

衛生局提醒，民眾需先網路預約，再到現場篩檢、就醫，避免久候及降低群聚、感染風險；另快篩陽民眾就醫需至防疫急門診。

65歲以上及居家隔離、居家檢疫、自主防疫期間快篩陽的民眾需採「視訊診療」方式，無法視訊者，可委由非隔離中的親友，持夾鏈袋包妥的家用快篩檢測卡及健保卡，由親友就近至醫療院所，請醫師現場評估確認。

目前北市已開設26處防疫急門診，包含6處親子防疫急門診服務12歲以下（北市聯醫婦幼院區、馬偕醫院、台北榮民總醫院）及18歲以下（台大醫院、新光醫院、台北醫學大學附設醫院）者。

專供快篩陽預約PCR採檢的防疫急門診則包含北市聯醫仁愛、忠孝、中興、和平、陽明，以及萬芳醫院、市立關渡醫院、三軍總醫院、國泰醫院、馬偕醫院、台北榮民總醫院、台大醫院、新光醫院、台北長庚、振興醫院、台北醫學大學附設醫院、台安醫院、三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處、西園醫院、博仁綜合醫院等。

另外，北士科車來速、木柵機廠車來速、中正紀念堂車來速、台大醫學院體育館，僅提供65歲以下「無口服抗病毒藥物」需求者，做PCR採檢。

衛生局表示，公費新冠治療用口服抗病毒藥物可透過居家隔離通訊診療、快篩陽急門診、委由親友代為看診開立處方箋等就醫方式，親友持病人健保卡至批價掛號櫃台完成過卡繳費後即可領藥，無法自行領藥者，也可依個案需求由社區藥局送藥或親友代領。

新冠肺炎 COVID-19 居家隔離 居家照護 快篩陽性

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