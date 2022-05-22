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快篩陽判定確診擴全民下周上路 篩檢站將轉型

聯合報／ 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
陳時中表示，快篩陽性經過醫師診斷可以開藥，等行政通報流程確認好，下周就會宣布。而快篩陽即確診措施實施後，九大篩檢站也會保留轉為診斷和開藥站。圖／指揮中心提供
陳時中表示，快篩陽性經過醫師診斷可以開藥，等行政通報流程確認好，下周就會宣布。而快篩陽即確診措施實施後，九大篩檢站也會保留轉為診斷和開藥站。圖／指揮中心提供

「快篩陽性即確診」擴大至原住民及離島民眾適用明天上路，至於何時擴及全民，指揮中心指揮官陳時中表示，快篩陽性經過醫師診斷可以開藥，等行政通報流程確認好，下周就會宣布。而快篩陽即確診措施實施後，九大篩檢站也會保留轉為診斷和開藥站。

陳時中表示，北北基桃原本有84個篩檢站，每天可服務4萬5000人，新設站可負荷8100人、桃園新設三站可多服務1500人，北北基桃總計已可服務5萬4600人，增加21%。目前以自由廣場的篩檢量最多。

不過等到快篩陽可判定確診上路後，篩檢仍會保留，轉成診斷和開藥站。PCR變少後將給症狀但快篩陰性者可以檢驗，快篩陽性則分流至醫師診斷確診，因應適應症給藥；若無沒有共識則再去PCR。讓確診者不用到醫院，減少醫院感染風險，篩檢站會留著但是篩檢功能降低、提高給藥功能。

快篩販售情形。圖／指揮中心提供
快篩販售情形。圖／指揮中心提供
醫療資源統計。圖／指揮中心提供
醫療資源統計。圖／指揮中心提供

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