快篩陽判定確診擴全民下周上路 篩檢站將轉型
「快篩陽性即確診」擴大至原住民及離島民眾適用明天上路，至於何時擴及全民，指揮中心指揮官陳時中表示，快篩陽性經過醫師診斷可以開藥，等行政通報流程確認好，下周就會宣布。而快篩陽即確診措施實施後，九大篩檢站也會保留轉為診斷和開藥站。
陳時中表示，北北基桃原本有84個篩檢站，每天可服務4萬5000人，新設站可負荷8100人、桃園新設三站可多服務1500人，北北基桃總計已可服務5萬4600人，增加21%。目前以自由廣場的篩檢量最多。
不過等到快篩陽可判定確診上路後，篩檢仍會保留，轉成診斷和開藥站。PCR變少後將給症狀但快篩陰性者可以檢驗，快篩陽性則分流至醫師診斷確診，因應適應症給藥；若無沒有共識則再去PCR。讓確診者不用到醫院，減少醫院感染風險，篩檢站會留著但是篩檢功能降低、提高給藥功能。
疫情快報
▪【疫情專題】5月22日新增本土79,441例、境外移入46例 確診死亡53例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言