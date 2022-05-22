本土增7萬9441例較昨天略降 死亡個案53例

國內今天新增7萬9441例本土個案，較昨天略降。中重症新增256例、死亡個案53例，另新增46例境外移入個案，其中26例為航班落地採檢陽性。

今日新增本土病例，為3萬8290例男性，4萬1097例女性，54例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市20,698例，桃園市11,168例，台北市9,645例，臺中市7,250例，高雄市7,135例，台南市4,678例，彰化縣2,358例，新竹縣2,328例，屏東縣2,256例，基隆市1,799例，宜蘭縣1,778例，苗栗縣1,636例，新竹市1,613例，花蓮縣1,096例，南投縣953例，雲林縣916例，嘉義縣760例，台東縣565例，嘉義市431例，澎湖縣165例，金門縣139例，連江縣74例，相關疫情調查持續進行中。

今日新增53例本土病例死亡個案，為23例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、52例具慢性病史、17例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月4日至5月19日，死亡日期介於5月10日至5月20日。

今日新增46例境外移入個案中，21例男性，24例女性，1例調查中，年齡介於20多歲至70多歲，感染國家為美國2例、韓國1例、日本1例、調查中42例。入境日今年5月19日至5月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計132萬0371例確診，分別為1萬2523例境外移入，130萬7794本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1396例死亡病例，其中1381例本土，個案居住縣市分布為新北市637例、台北市443例、基隆市72例、桃園市40例、台中市33例、彰化縣29例、高雄市21例、新竹縣17例、花蓮縣16例、屏東縣13例、台東縣12例、台南市10例、宜蘭縣9例、雲林縣8例、嘉義縣6例、苗栗縣及南投縣各5例、嘉義市及金門縣各2例、新竹市1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。 新增7萬9441例本土個案，較昨天略降。中重症新增256例、死亡個案53例，另新增46例境外移入個案，其中26例為航班落地採檢陽性。圖／指揮中心提供 新增7萬9441例本土個案，較昨天略降。中重症新增256例、死亡個案53例，另新增46例境外移入個案，其中26例為航班落地採檢陽性。圖／指揮中心提供 新增7萬9441例本土個案，較昨天略降。中重症新增256例、死亡個案53例，另新增46例境外移入個案，其中26例為航班落地採檢陽性。圖／指揮中心提供 新增7萬9441例本土個案，較昨天略降。中重症新增256例、死亡個案53例，另新增46例境外移入個案，其中26例為航班落地採檢陽性。圖／指揮中心提供

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