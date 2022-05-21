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本土+84587例 中重症+223例 再增59死

聯合報／ 記者許政榆沈能元陳雨鑫／台北即時報導
醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、莊人祥。記者許政榆／攝影
醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、莊人祥。記者許政榆／攝影

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增8萬4639例COVID-19確定病例，分別為8萬4587例本土個案及52例境外移入(34例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增59例死亡。

指揮中心表示，今日新增之84,587例本土病例，為40,348例男性，44,215例女性，24例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市23,346例，台北市10,590例，桃園市10,453例，台中市7,989例，高雄市7,646例，台南市4,609例，彰化縣2,808例，新竹縣2,472例，屏東縣2,265例，宜蘭縣2,019例，基隆市1,757例，苗栗縣1,601例，新竹市1,575例，花蓮縣1,219例，雲林縣1,128例，南投縣924例，嘉義縣780例，台東縣576例，嘉義市505例，澎湖縣184例，金門縣135例，連江縣6例，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為32例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、56例具慢性病史、29例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月20日至5月21日，死亡日期介於5月11日至5月19日。

指揮中心說明，今日新增52例境外移入個案中，31例男性，21例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年5月19日至5月20日。

指揮中心統計，截至目前國內累計10,171,178例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,926,804例排除)，其中1,240,897例確診，分別為12,484例境外移入，1,228,359本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1,343例COVID-19死亡病例，其中1,328例本土，個案居住縣市分布為新北市615例、台北市435例、基隆市68例、桃園市37例、台中市29例、彰化縣27例、高雄市21例、新竹縣15例、花蓮縣14例、屏東縣13例、台東縣11例、台南市及宜蘭縣各9例、雲林縣7例、嘉義縣6例、苗栗縣及南投縣各4例、嘉義市2例、新竹市及金門縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

國內新增8萬4639例COVID-19確定病例，分別為8萬4587例本土個案及52例境外移入(34例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增59例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增8萬4639例COVID-19確定病例，分別為8萬4587例本土個案及52例境外移入(34例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增59例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增8萬4639例COVID-19確定病例，分別為8萬4587例本土個案及52例境外移入(34例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增59例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增8萬4639例COVID-19確定病例，分別為8萬4587例本土個案及52例境外移入(34例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增59例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增8萬4639例COVID-19確定病例，分別為8萬4587例本土個案及52例境外移入(34例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增59例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增8萬4639例COVID-19確定病例，分別為8萬4587例本土個案及52例境外移入(34例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增59例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增8萬4639例COVID-19確定病例，分別為8萬4587例本土個案及52例境外移入(34例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增59例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增8萬4639例COVID-19確定病例，分別為8萬4587例本土個案及52例境外移入(34例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增59例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增8萬4639例COVID-19確定病例，分別為8萬4587例本土個案及52例境外移入(34例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增59例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增8萬4639例COVID-19確定病例，分別為8萬4587例本土個案及52例境外移入(34例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增59例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增8萬4639例COVID-19確定病例，分別為8萬4587例本土個案及52例境外移入(34例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增59例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增8萬4639例COVID-19確定病例，分別為8萬4587例本土個案及52例境外移入(34例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增59例死亡。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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