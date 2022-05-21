快訊

會考社會／考生喊偏難 圖表、題目敘述長「背多分」考題少

猴痘疫情擴散！WHO：全球已發現80例病例 遍布11國

兒童重症研擬處置指引 指揮中心下午2時記者會

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
指揮中心今將於下午2時召開疫情記者會，由指揮官陳時中親自主持。圖／指揮中心提供
指揮中心今將於下午2時召開疫情記者會，由指揮官陳時中親自主持。圖／指揮中心提供

本土疫情蔓延，昨確診人數比前天稍低，中央流行疫情指揮中心近二日將研判疫情是否已經到高峰。不過近期兒童重症案例多，且合併腦炎，指揮中心今下午召開研討會討論，後續將研擬兒童重症處置原則。指揮中心今將於下午2時召開疫情記者會，由指揮官陳時中親自主持，屆時將會提供直播。

指揮中心醫療應變組羅一鈞昨表示，累計三例的兒童重症合併腦炎的患者，有二位是兩歲、一位是四歲，目前確實發現台灣的兒童重症染疫情形與香港有類似的地方，香港某大學的報告是指出香港僅有二例兒童染疫重症合併腦炎，但是從媒體報導搜尋，應該不只有二例，指揮中心就此趨勢也找來專家討論，專家也會擔心，是不是亞洲或是東亞地區的兒童染疫，有較高的比例合併腦炎。

羅一鈞表示，近期將會邀集兒童醫學、神經醫學的專家開會討論，希望可以針對兒童染疫出現中重症後，臨床上可以有共通性的處置原則，如兒童到院前EMT的處置作法等。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

確診康復者=拿無敵星星？醫曝：效果短暫「不如先做這事」

陳時中投書立陶宛媒體 籲各界支持台灣參與WHA

疫情進入高峰！ 今確診人數未破10萬人 陳時中這樣解釋

羅一鈞自曝糖尿病史勸世 別為吃「無敵星星」故意染疫

相關新聞

中南部疫情升溫…確診黑數多 高峰未到

指揮中心公布昨天新增本土病例八萬五七二○例，低於前天九萬多例，也未達日前預估廿日破十萬例。疫情是否已到頂點？指揮中心指揮...

居隔書亂象 侯友宜：已向中央反映一個月 忍無可忍

國內染疫人數破百萬，許多民眾遲等不到居隔書，連請假都有問題，新北市長侯友宜昨表示，已經向中央反映一個月，關鍵須解決中央系...

兒童重症研擬處置指引 指揮中心下午2時記者會

本土疫情蔓延，昨確診人數比前天稍低，中央流行疫情指揮中心近二日將研判疫情是否已經到高峰。不過近期兒童重症案例多，且合併腦...

【專家之眼】疫情延燒是「大有為」政府的夢醒時分？

現在染疫人數迭創新高，醫療量能瀕臨崩潰，接下來，恐怕是死亡人數的快速增加。有人用西方國家更慘烈例子為蔡政府開脫，但這種類...

花蓮首例 確診孕婦剖腹產 男嬰篩陰

花蓮一名孕婦懷孕36周時確診，因腹部劇痛被送往花蓮慈濟醫院，婦產科醫師評估需要緊急進行剖腹產，透過院方專責病房婦兒科綠色...

可獲「綜合免疫力」？ 專家：自然感染可能付生命代價

中研院生醫所兼任研究員何美鄉日前在民進黨中常會提出自然感染加打疫苗可獲得「綜合免疫力」，引起各界討論，台大公衛學院流行病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。