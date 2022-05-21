兒童重症研擬處置指引 指揮中心下午2時記者會
本土疫情蔓延，昨確診人數比前天稍低，中央流行疫情指揮中心近二日將研判疫情是否已經到高峰。不過近期兒童重症案例多，且合併腦炎，指揮中心今下午召開研討會討論，後續將研擬兒童重症處置原則。指揮中心今將於下午2時召開疫情記者會，由指揮官陳時中親自主持，屆時將會提供直播。
指揮中心醫療應變組羅一鈞昨表示，累計三例的兒童重症合併腦炎的患者，有二位是兩歲、一位是四歲，目前確實發現台灣的兒童重症染疫情形與香港有類似的地方，香港某大學的報告是指出香港僅有二例兒童染疫重症合併腦炎，但是從媒體報導搜尋，應該不只有二例，指揮中心就此趨勢也找來專家討論，專家也會擔心，是不是亞洲或是東亞地區的兒童染疫，有較高的比例合併腦炎。
羅一鈞表示，近期將會邀集兒童醫學、神經醫學的專家開會討論，希望可以針對兒童染疫出現中重症後，臨床上可以有共通性的處置原則，如兒童到院前EMT的處置作法等。
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