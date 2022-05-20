7旬婦快篩陽服化痰藥亡 桃市府籲止咳化痰要由醫師來處方
中央今天宣布推出新系統，數位證明平台25日起也開放申請「接觸者隔離證明」；桃園市政府衛生局長王文彥今天表示，市府也正在建立居隔單的線上下載系統，完成後會公布。
桃園市今天新增1萬1684例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，王文彥下午主持疫情說明記者會時表示，65歲以上確診者有稍微增加，會再關切，也呼籲疫苗要接種完整。
王文彥表示，明天在社區接種站有高端及莫德納疫苗接種服務，下週若順利取得疫苗，預計會進行BNT及莫德納的疫苗接種服務，確切時間將在23日公告。
王文彥也說，目前還有很多人在衛生局、衛生所外排隊申請居隔單，今天中央有公布很多請假方法，民眾可多加利用，不一定要用居隔單。
王文彥說，中央今天宣布推出電子居隔單新系統，25日起「數位新冠病毒健康證明」平台也新增「接觸者隔離證明」申請；桃園市政府也正在建立居隔單的線上下載系統，完成後會公布。
針對桃園市一名76歲吳姓婦人，18日晚間快篩陽性，服用化痰藥NAC後沒多久死亡。王文彥表示，止咳化痰藥是處方用藥，要由醫師來處方。
王文彥說，據他所知，這款化痰藥沒有危及生命的副作用，這名吳姓婦人初步診斷的死因是心肺衰竭，若要和藥物有關聯，仍需要其他證據；仍呼籲民眾要止咳化痰，要由醫師診治開藥。
▪【疫情專題】5月20日新增本土85,720例、境外移入41例 確診死亡49例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言