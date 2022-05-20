本土確診數降、疫情高峰已過？ 陳時中：再觀察2天
國內今天新增8.5萬例COVID-19本土病例，比昨天略降，各縣市確診數大多都下降，指揮中心指揮官陳時中表示，要再觀察2天才能知道是否疫情高峰已過。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，今天新增8萬5720例本土病例，不僅比原預估的10萬例少，也比昨天略降，外界好奇是否代表疫情降溫。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天幾乎全台各縣市確診病例都下降，但昨天9萬多例是不是高峰，還要再觀察2天。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，所有預估都是基於模型和趨勢分析，加上預測本來就不會鎖定某一天，而是一個區間，預估值也會隨政策或檢測而有所不同。
羅一鈞指出，根據先前低推估5月20日單日可能新增10萬例確診，昨天單日已達9萬多例；另觀察整體PCR採檢情形，每天平均採檢10萬至11萬件，陽性率維持68%至69%，未來是否隨其他地區疫情變化，要到週末後才會比較清楚。
外界好奇，未來病毒是否持續突變，重複染疫若成常態該如何因應。陳時中說，病毒持續突變的可能性很高，但因應各個變異株不同、強度也不同，就像流感病毒也有不同病毒株，各自有不同疫苗可因應，若突變速度夠快就會像流感一樣，每年都要接種不同病毒株的疫苗，但這都是推測。
另外，有媒體詢問指揮中心是否可能找副總統賴清德或前副總統陳建仁擔任最高防疫顧問。陳時中說，指揮中心經常跟2人請教、討論疫情，跟前輩、有經驗、有社會影響力的人請教溝、通都是必要的，但政府單位不會隨便新增最高顧問這類的職務。
根據台灣民意基金會最新民調，陳時中帶領的指揮中心從上個月70分掉到這個月只剩59分。陳時中說，民調本來就有高有低，對於只有59分，「只能努力再努力」。
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