苗縣+1282 十二歲以下兒童占確診15.21%

苗栗縣今天新增1282例，縣衛生局強調隨確診數增加，縣內兒童染疫也將越來越多，今天12歲以下兒童確診達195人，占確診15.21%，為提供兒童可近便利醫療服務，衛生局協調轄內基層小兒科專科診所成立醫療群，提供快篩通報、視訊診療、調劑給藥及後續居家照護的一站式服務，讓家長安心。

苗栗縣衛生局指出，5月20日縣內新增確診個案，其中男性606人、女性676人，年齡分布從未滿1歲至100歲，18鄉鎮市的確診數仍以頭份、竹南、苗栗3地居多，其中頭份331例、竹南230例、苗栗199例。

衛生局指出，為提供兒童可近便利的醫療服務，已協調轄內基層小兒科專科診所成立醫療群，提供12歲以下兒童快篩通報、視訊診療、調劑給藥及後續居家照護的一站式服務。

另外，也請醫療院所規畫民眾就醫及採檢動線，設置防疫門診、採檢專區或利用事前預約、線上查詢看診進度等方式，以減少就醫候診時間，同時 降低採檢民眾與其他病人近距離接觸的配套措施。

醫院兒童綠色通道部分，衛福部苗栗醫院5月17日起開設6歲以下學齡前兒童就醫綠色通道（防疫急門診），由兒科專科醫師看診、提供相關評估、採檢與診療；為恭醫院今天5月20日起、大千醫院5月23日起開設18歲以下兒童、青少年防疫特別門診，規畫看診的綠色通道，提供兒童、青少年相關評估、採檢與診療服務，鄉親可多加利用。 衛生局協調基層小兒科專科診所成立醫療群，提供快篩通報、視訊診療、調劑給藥及後續居家照護的一站式服務。圖／苗栗縣政府提供 18歲以下兒童、青少年防疫特診規畫。圖／苗栗縣政府提供 6歲以下學齡前兒童就醫綠色通道。圖／苗栗縣政府提供 為恭醫院學齡前兒童就醫綠色通道。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣社區PCR常設篩檢站。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣今天新增1282例，12歲以下兒童占比達15.21%。圖／苗栗縣政府提供

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