遭疑空床率數據與事實不符 羅一鈞：醫療量能沒到崩潰
指揮中心宣布，今天新增8萬5720例本土病例，中重症增237例，其中49人死亡，死亡個案有3例年僅30多歲民眾，均有慢性病史且未接種疫苗，染疫後併發肺炎、呼吸衰竭病逝。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今天新增8萬5720例本土病例，比昨天略減，中症增198例、重症增39例，其中49人死亡；另新增41例境外移入病例。
根據指揮中心統計，今年1月至5月19日，本土輕症、無症狀個案累計104萬1251例、占99.78%，中症累計1726例、占0.17%，重症累計535例、占0.05%。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增的49例死亡個案年齡介於30多歲至90多歲，其中48人具慢性病史，有21例從未接種疫苗；根據觀察，死亡個案大多集中在有慢性病史的長者，約半數從未接種疫苗。
羅一鈞說，死亡個案中包括3名年僅30多歲民眾，均有血液疾病、透析等慢性病史，也從未接種疫苗，染疫後併發肺炎、呼吸衰竭等疾病，不幸病逝。
據統計，全台專責、負壓病房共1萬2593床、空床數5978床、空床率47.5%，台北市空床率約31.1%、新北市34.2%；53家集中檢疫所共7677床、空床數2965床、空床率38.6%；49家地方加強型防疫旅館4853床、空床數2090床、空床率43.1%。
近日有醫護質疑空床率數據與事實不符，羅一鈞指出，由於疫情會往醫院蔓延，很多醫護因確診在家休息或在家隔離，醫護人力減少的情況下，導致部分病床沒人力能照顧或是還在清消程序。
羅一鈞說，整體而言，國內醫療量能沒到崩潰情形，也曾向第一線醫護了解，發現疫情壓力確實在，但沒有壅塞到在急診外大排長龍的狀況，會持續監測床位等相關情形，中南部疫情攀升，需要跨區域調度。
▪【疫情專題】5月20日新增本土85,720例、境外移入41例 確診死亡49例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言