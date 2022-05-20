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中重症+237例、49病歿 30多歲患者死亡、3人都沒打疫苗

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中重症+237例、49病歿 30多歲患者死亡、3人都沒打疫苗

聯合報／ 記者陳雨鑫沈能元／台北即時報導
羅一鈞說，目前醫療量能沒有到崩潰情形。圖／取自指揮中心直播畫面
羅一鈞說，目前醫療量能沒有到崩潰情形。圖／取自指揮中心直播畫面

新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，新增237例中重症，其中198例中症，39例重症，今年1月至今，中重症患者累計2261人，其中431人死亡，輕症無症狀占99.78％。

羅一鈞說，今49例死亡個案中，其中48人有慢性病，一人沒有慢性病，有打兩劑，有21人沒有打任何1劑疫苗。年齡方面，今天個案是從90多歲到30多歲都有，其中24人是超過80歲，年紀最輕是30多歲有3人，2男1女，且都沒有接種過疫苗，並都有慢性疾病，包括神經系統，慢性腎病等，染疫後有肺炎或是呼吸衰竭併發症過世。

羅一鈞說，現在整體死亡個案集中在慢性病長者，其中一半是未接種疫苗長者，提醒長者要接種疫苗。

羅一鈞說，大家關心醫院床位數，今起把台北、新北床數列出來，中央與地方用一樣系統，列出會是一致的，目前全國登記空床47.5％，台北、新北因病例數多，約30％至34％左右，其餘集中檢疫所在4成上下。

他說，醫護人員可能認為有床，但很多醫護人員確診在家休息，或被匡列接觸者採取0+7或是3+4，可能臨床上是有床位，但無人可以執行醫療照護，或是病床有人出院要清消，空床數代表空床的情形，而目前醫療量能沒有到崩潰情形。

他表示，據與第一線醫師了解，疫情壓力還在，但就是床位入住跟出院，沒有壅塞到大排長龍，要等很久的時間是常態發生，現在北部疫情是在高峰階段，中南部慢慢攀升，全國床位也要跨區來調度。

羅一鈞說，同年齡層中重度死亡個案數等，我們累計本土病例超過100萬後，現在以70歲以上中重症比例還是較高族群，70多歲比例1.3%，80多歲4.7%，90多歲10.5%，致死率整體是0.04%，90多歲就到2.7%，希望長者快打疫苗最好打到三劑疫苗比較安全。

醫療資源統計。圖／指揮中心提供
醫療資源統計。圖／指揮中心提供
新增237例中重症，其中198例中症，39例重症，今年1月至今，中重症患者累計2261人，其中431人死亡，輕症無症狀占99.78％。圖／指揮中心提供
新增237例中重症，其中198例中症，39例重症，今年1月至今，中重症患者累計2261人，其中431人死亡，輕症無症狀占99.78％。圖／指揮中心提供
羅一鈞說，新增237例中重症，其中198例中症，39例重症，今年1月至今，中重症患者累計2261人，其中431人死亡，輕症無症狀占99.78％。圖／取自指揮中心直播畫面
羅一鈞說，新增237例中重症，其中198例中症，39例重症，今年1月至今，中重症患者累計2261人，其中431人死亡，輕症無症狀占99.78％。圖／取自指揮中心直播畫面
新增237例中重症，其中198例中症，39例重症，今年1月至今，中重症患者累計2261人，其中431人死亡，輕症無症狀占99.78％。圖／指揮中心提供
新增237例中重症，其中198例中症，39例重症，今年1月至今，中重症患者累計2261人，其中431人死亡，輕症無症狀占99.78％。圖／指揮中心提供
病例說明。圖／指揮中心提供
病例說明。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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