蘭嶼綠島疫情未見降溫 東縣議員籲專案協助

台東蘭嶼、綠島COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數未見降溫，衛生所醫護工作量大，縣議員呼籲專案協助。

根據台東縣政府資料，蘭嶼今天新增13例，從4月累計至今198例；綠島今天增7例，累計至今147例。

蘭嶼鄉縣議員黃碧妹接受中央社記者訪問表示，蘭嶼確診數這陣子一再增加，島上衛生所醫護人員工作量大增，縣衛生局應該增加人力因應，或是向中央反映離島困境，予以專案協助。

綠島縣議員李數奼表示，綠島防疫旅館有5間已滿，是否可開放民宿作為臨時防疫旅館，以解燃眉之急。

台東縣政府衛生局表示，兩個離島每天依中央規定只有78劑的快篩劑，正在向中央爭取增加數量。目前離島確診者都是輕症或無症狀，以家庭接觸為主，如果有高齡長者，會請衛生所主動關懷評估用藥，如果有中重症則會啟動空勤和海巡協助後送。

衛生局強調，目前各鄉鎮衛生所人員工作量都很大，呼籲民眾配合防疫措施，避免增加防疫負擔。

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