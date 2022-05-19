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單日新增逾9萬例、59死亡 皆創史上新高

中央社／ 台北19日電
新北市某大型醫院的急診室外，醫護在穿著防護衣的警員戒備下為病患量測血壓。聯合報系資料照片記者／侯永全攝影
新北市某大型醫院的急診室外，醫護在穿著防護衣的警員戒備下為病患量測血壓。聯合報系資料照片記者／侯永全攝影

COVID-19本土疫情持續，國內今天單日新增首度突破9萬例，新增59人死亡，皆創史上新高。另外，中央流行疫情指揮中心統計，2020年至今累計正式逾100萬例本土個案。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中公布，新增9萬331例本土個案，確診個案中新增191例為中重症（中症136例、重症55例），其中59例死亡。另新增47例境外移入病例。

根據指揮中心統計，今年1月至5月18日，本土輕症、無症狀個案累95萬2115例、占99.79%，中症累計1541例、占0.16%，重症累計483例、占0.05%。

陳時中表示，今天本土新增個案成長率約達6%，重症比率從0.03%升高到0.05%，當病例母數越來越多，重症、死亡隨之增加，這是可想像的。

另外，針對新增的59例死亡個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，年齡介於30多歲至90歲以上，58例具慢性病史、31例無疫苗接種，6成以上超過80歲。年紀較輕的個案分析，1名為30多歲男性、5名為50多歲，皆有癌症或慢性病史，併發急性心肌梗塞、敗血性休克過世。

至於持續搶救的重症個案，羅一鈞說，新增的重症個案再次出現小於5歲兒童，為一名4歲女童，沒有慢性病史，發病當天出現發燒、咳嗽症狀，家長帶到急診後，開始出現全身抽搐，立即收治。

羅一鈞表示，經住院診治檢查，發現這名女童出現合併腦炎狀況，影響呼吸、心跳及意識，已收治加護病房治療，期間也發現肝腎等多重器官數據異常，這是今年第7例兒童重症、第3例併發腦炎重症兒童。

中重症個案，年齡介於不足10歲至90歲以上；接種疫苗情況，71例從未接種疫苗、15人施打1劑、27人接種2劑、完整施打3劑78人。

指揮中心統計，截至目前國內累計107萬561例確診，分別為1萬2392例境外移入、105萬8115例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染，1例不明及14例調查中。

新冠肺炎 COVID-19

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