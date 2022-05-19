快訊

本土疫情持續攀升 今新增9.3萬確診、累計突破百萬例

5月19日疫情整理包／玉里療養院爆群聚 立委邱泰源今快篩陽性

聯合新聞網／ 綜合報導
衛福部玉里醫院爆發大規模感染，包含住民、工作人員，300多人確診。記者王燕華／攝影
衛福部玉里醫院爆發大規模感染，包含住民、工作人員，300多人確診。記者王燕華／攝影

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


新冠肺炎疫情持續升溫，有民眾向「聯合報」爆料，位於花蓮的衛福部玉里療養院驚傳住民大規模群聚感染，染疫人數約近千人。衛福部醫福會執行長王必勝說，經查證住民染疫人數為300多人，其中1人重症轉院治療，其餘患者症狀多為輕症。more...


中華民國醫師公會全國聯合會理事長、民進黨立委邱泰源今傳出確診，立委辦公室證實，由於邱泰源近日公開行程多，連續三天都有快篩，今早喉嚨有點不適，快篩後為陽性，由於超過65歲，經醫護人員確認後為確診，將啟動七天居家隔離。more...


嘉義縣議會上周傳出8名職員確診，議會秘書長兼防疫長李光耀馬上通報各黨團總召及縣府衛生局，也請環保局大清消，昨天又傳出參選議員的機要秘書黃啟豪夫妻確診，至今累計10名職員確診，未傳議員確診。more...

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

獨／玉里療養院爆群聚 王必勝：300多人感染、1人重症

新冠肺炎疫情持續升溫，有民眾向「聯合報」爆料，位於花蓮的衛福部玉里療養院驚傳住民大規模群聚感染，染疫人數約近千人。衛福部...

直播／單日確診破9萬！今本土+90,331例 死亡+59例

國內本土個案昨天暴衝至8萬5310例，昨天65歲以上長者快篩陽即確診上路，確診人數是否直逼10萬，指揮中心下午2時舉行，...

才剛出關不到1個月…PCR又陽性！鄉民女神黃瓊慧大傻眼

「鄉民女神qn」、桃園市議員參選人黃瓊慧4月染疫後才剛康復，沒想到昨天帶兒子前往PCR篩檢時，兒子是陰性，自己卻呈現陽性...

疫情進入廣泛社區流行 衛福部估「高峰在5月下旬」

國內本土個案昨天爆衝到8萬5310例，行政院院長蘇貞昌今天在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」報告...

南投縣單日確診破千人大關 4醫院推出兒童就醫綠色通道

南投縣今天公布單日確診人數破千人大關，確診數直線狂飆破表，特別是，今天竹山、集集新增2例死亡案例，累計目前全縣已有3人因...

綠營「黑馬」朴子市長擬參選人涂建軒確診 暫停行程

民進黨為光復嘉義縣朴子市執政權，上個月推出年輕政治素人「黑馬」涂建軒，完成初選提名登記，才剛展開家戶拜訪不久，涂今天在臉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。