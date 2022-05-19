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亞洲疫情多如「蚯蚓」 李秉穎估9月有望正常生活

中央社／ 台北19日電
台大感染科醫師李秉穎說，預估6月中疫情有望降溫，但恐怕要到9月才能恢復正常生活。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影
台大感染科醫師李秉穎說，預估6月中疫情有望降溫，但恐怕要到9月才能恢復正常生活。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影

本土疫情升溫，台大感染科醫師李秉穎今天說，亞洲國家疫情多如「蚯蚓」、時高時低，讓醫療量能不至崩潰，但會拖延較久，預估6月中疫情有望降溫，但恐怕要到9月才能恢復正常生活。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，昨天本土確診個案突破8萬例大關，創下疫情發生以來新高，各界紛紛推測確診高峰時期、病例數，也好奇何時能夠回歸正常生活，與病毒共存。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種小組（ACIP）召集人、台大感染科醫師李秉穎今天上午接受網路電台專訪時表示，根據國外經驗，疫情爆發時，確診數呈現出來圖形的不是突然竄起的「高峰」，就是時高時低的「蚯蚓」，亞洲國家大多都是蚯蚓，疫情警戒、持續時間雖比歐美國家來得長，但醫療量能不至於崩潰。

李秉穎認為，疫情發生以來，餐廳、電影院人潮大減，讓確診數攀升的速度慢下來，這都是大家很有防疫意識帶來的成果，而他也認為這對台灣是好的，畢竟防疫最主要的目的是降低重症及死亡風險，不但保護民眾、保護醫療機構，也能避免排擠其他必要就醫民眾的權益，是「全民抗疫」的成果。

李秉穎坦言，影響確診數的因素很多，最高峰究竟幾萬例真的難以預估，唯一能確定的是，未來民眾只要一放鬆，確診個案數就會再度快速攀升。

不過，若要獲得群體免疫，全民恢復正常生活，恐怕也沒這麼快。李秉穎說，依照國外經驗，疫情升溫來到高峰後，大概會持續1個月，以此推估台灣疫情可能在6月中旬開始降溫，但還要持續3到4個月，大概9月才能恢復正常生活。

據指揮中心統計，今年COVID-19疫情共造成6名孩童中重症，其中2例死亡幼童都併發腦炎，引發敗血性休克、器官衰竭。

李秉穎指出，染疫後是否發生重症是機率問題，但兒童可能因腦部發育還不完整，一旦染疫有較高風險併發腦炎，腦部是生命中樞，感染後死亡風險將大幅提升，以其中一名死亡幼童高燒到42度為例，正常人體發燒到41度左右就會啟動保護機制、開始降溫，當燒到42度代表體溫調節功能已失調，儘管用了口服藥也不見得能避免，他也提醒父母，孩子退燒滿24小時才是真的退燒，不到24小時都是假象，呼籲兒童還是要打疫苗。

李秉穎說，每個人長相不同，免疫系統應付病毒的能力也不同，高齡長者、慢性病患者免疫系統又更差一些，接種疫苗雖然無法100%避免感染，但能引起T細胞免疫反應，降低重症發生風險，因此最近除開放長者、慢性病患打第4劑，也加速口服藥開立時間，越早用藥越好。

日前重症不治的基隆孩童，曾詢問4間醫院尋求轉院，最後都因滿床而拒收。李秉穎回憶，2003年SARS期間台大醫院也曾遇過要將確診病人轉出，卻被許多醫院拒絕的狀況，最後只有三軍總醫院願意無條件接收，疫情過後才會設置防疫指揮官體系。

李秉穎說，目前各醫院雖願意合作，但仍然可能設限，有些醫院為避免增加醫療、人力成本及院內感染風險，即便少量病床也不願挪出來收治COVID-19患者，和台大醫院恰恰相反，台大總是要收到醫院撐爆才停止，前陣子為了收治兒科病人，甚至借用成人病房來住。

至於外傳李秉穎可望接任衛福部長一職，他笑說：「完全不可能」。

新冠肺炎 COVID-19 李秉穎

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