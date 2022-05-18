Omicron資訊引導錯誤 重症醫點「2族群」死亡率高：不可輕敵
本土新冠肺炎持續延燒，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（18）日也警告，目前疫情仍處升溫階段，未來一周恐達到高峰。面對Omicron變種病毒浪潮襲來，重症醫療醫師黃軒也直言「一開始對Omicron的資訊就錯了」，分別舉澳洲、美國的研究為例，並呼籲民眾盡快打滿三劑疫苗。
醫師黃軒在臉書分享，最近幾個月陸續有許多文章分享，表示Omicron引發重症比Delta變種病毒低，「但不代表Omicron死亡人數一定比較低」。黃軒醫師指出，原因在於其傳播力太強、太多、太廣，導致染疫人數增加太快，大大增加死亡人數，且一旦演變成重症，其死亡率就可能開始上升成30至40%。
澳洲的報告顯示，Omicron的死亡率幾乎大於／等於Delta，且年齡有明顯的2個分水嶺，分別為超過60歲長者及低於18歲的孩童，其中又以前者為較高死亡風險族群，由Omicron引發的死亡率已接近Delta的兩倍。
另外，黃軒醫師也舉美國研究為例，研究比較逾13萬名的新冠肺炎患者，在過去兩年疫情浪潮中的住院風險和死亡率，他們認為「如果沒有加強劑疫苗，Omicron並沒有比較溫和」；美國CDC（疾病管制暨預預防中心）也指出，即使接種滿二劑或滿三劑者的病人住院，和未接種疫苗族群相比，仍有90%可以免插管或使用呼吸器，甚至死亡。
黃軒醫師最後也呼籲，面對Omicron浪潮仍要「打滿三劑疫苗」，尤其是超過60歲且有慢性疾病的大人，萬一染疫真的會影響到病情的嚴重程度，直言「真的，我們不要再輕敵了」。
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