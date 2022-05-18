北市府證實 博愛老人養護所30人確診病況穩定

台北市私立博愛老人養護所被爆出群聚感染，社會局今晚證實30人確診、1人病徵明顯而住院，多數人已口服抗病毒藥，狀況穩定，並坦言人口密集的照護機構疫情傳播迅速。

蘋果新聞網接獲民眾投訴，指北市私立博愛老人養護所數十人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），令人擔憂，並質疑社會局沒有相關措施。

社會局晚間證實，機構內41名長輩中有30人確診，1名病徵明顯住院治療，目前機構內長輩經醫師診療後，多數已開始投口服抗病毒藥物，住民狀況都算穩定，社會局也都有掌握。

社會局並坦言，機構內的照護人力若是無症狀確診，很容易就會在人口密集的照護機構內快速散播，目前中央也特別因應長照機構內群聚的狀況擬定出因應政策。

社會局指出，與衛生局針對機構型態的防疫一直都依照指引，掌握每間機構確診的樣態，從感染管控、篩檢分艙、視訊診療、預防投藥、中重症送醫及確診人力召回照護等資訊。

社會局說，感染樣態瞬息萬變，無法針對每一間機構的感染狀態一一說明，而中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也表示，全國595家住宿型機構中，工作人員累計1526人確診，住民部分則有2881人，總計超過4400例，機構內確診狀態確實很嚴峻。

社會局重申，始終秉持中央的機構感控原則，機構內落實訪客管理，工作人員及住民日常健康監測，持續鼓勵機構長輩疫苗接種。

若有確診即該區域快篩，全機構並定期快篩；分艙分流照護，若需召回確診員工，一律經區網指揮官同意。

此外，每一間機構都有一名媒合的視訊診療醫師，每日進行機構院民關懷；有症狀的住民盡快投藥，病況惡化的住民經診療醫師判斷後，盡速就醫。

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