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苗縣連3天確診數破千 自主疫調回傳率不到2成

中央社／ 苗栗縣18日電

苗栗縣今天新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）1134人，連3天破千例；縣府表示，「確診個案自主回報疫調系統」5月上線，但目前收到回傳率不到2成，增加人工疫調負荷。

苗栗縣政府透過新聞稿說明，今天新增1134人確診，年齡分布1歲以下至100歲，地區分布仍以竹南鎮335人、頭份市304人為最多。

隨著確診病例逐日增加，苗栗縣已連3天破千例。縣府表示，「確診個案自主回報疫調系統」已於5月上線，12日並新增功能可自動開立居家照護對象之電子版通知書，簡化衛生單位疫調作業；但目前縣內收到自主疫調簡訊僅約不到20%的確診者回傳，相較鄰近縣市回傳比例低許多。

衛生局指出，民眾到醫院或採檢站採檢PCR時會留下姓名、手機號碼等基本資料，若採檢結果為陽性，會以簡訊通知並附上自主回報疫調系統網址；確診者若不主動回傳個人及同住者等密切接觸史資料，衛生單位就需要投入更多人力，逐案電話通知進行疫情調查，影響後續獲得隔離單、確診者關懷等程序。

衛生局提醒，民眾採檢時填寫的手機號碼務必正確才能收到簡訊，此外，系統已開放24小時內可再編輯1次，請確診民眾於送出資料前，務必謹慎檢查後再發送。

新冠肺炎 COVID-19

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