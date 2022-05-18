照護機構未解隔提前上工 花蓮衛生局：無症狀且自願

因照護人力不足，花蓮照護機構尚未解隔離的確診者提前復工有30人，衛生局表示，2機構30名都是無症狀且自願，被照顧長輩均為染疫者，如部花醫院長輩經用藥幾乎都已康復。

中央流行疫情指揮中心今天公布4月1日至5月17日各縣市醫事機構/照護機構尚未解除隔離之確診者提前返回工作統計，花蓮有2家照護機構共30人。

對此，花蓮縣衛生局長朱家祥下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會中說明，由於照護人力不足，讓尚未解隔離的確診者回去工作，都是經過本人同意，且為無症狀者，是有嚴格規範，也給予鼓勵獎勵。

未解隔離的確診者所照顧的對象也都是確診者，例如先前衛生福利部花蓮醫院護理之家的群聚感染，經過悉心照顧與投藥，染疫長者目前幾乎都已康復。

另外，中央流行疫情指揮中心17日已調整「確診病例輕重症分流收治原則」來確保醫療量能，加速病床周轉率。不過花蓮縣醫療量能尚有餘裕，住院條件延續舊制，讓中、重症染疫長者或懷孕者儘早獲得診療。

至於輝瑞兒童疫苗施打，衛生局安排醫院及衛生所人員5月26日至6月2日到校園施打，如果學生沒有在接種日當天在學校接種，也可持學校開立的通知單，5歲至11歲到各鄉鎮衛生所，12歲至18歲到合約醫療院所接種，分流安排是因為接種疫苗的劑量因年齡層而不同。

教育處代理處長翁書敏補充說，今天各校發出輝瑞兒童疫苗接種意願調查表，給家長7天思考期，24日由學校回收調查表，26日入校接種，學生接種後如有不良反應，可以請3天疫苗假，不列入出缺席紀錄，如有必要性也可延長請假。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，花蓮今天新增1611例，自3月底爆發至今累計確診人數1萬7230人，目前住院143人，居家照護新增910人、累計1萬241人，居隔人數2萬4857人。

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