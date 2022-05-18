台東疫情燒進2監所 38名收容人確診
台東今天新增699例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，疫情也燒進2監所，有38名收容人確診。
台東縣政府衛生局長黃明恩今天下午召開台東疫情線上記者會表示，台東縣今天新增699例，590人戶籍或居住地在台東、109人為外縣市醫院通報，確診個案數累計5146名；目前仍管理接觸者為3121名。為提升校園防疫安全，台東縣長饒慶鈴呼籲父母儘速帶孩子接種疫苗，降低感染風險。
黃明恩說明，台東目前累計8間密集機構群聚事件，其中2間是監所。昨天某監所5名員工確診，今天擴大增加38名收容人確診，為同區收容人，這監所疫苗施打率大於9成5，皆為輕症或無症狀；另外，今天新增1監所有3名員工確診。
黃明恩表示，協調醫療單位進入協助診斷評估用藥，也完成確診者分區分流照護動線規劃，與後續定期採檢事宜。
另外，近日兒童確診數不斷增加，台東縣政府已請各校將COVID-19疫苗接種評估暨意願書發送家長，讓家長有7天時間思考是否施打輝瑞兒童疫苗及國高中施打第3劑。饒慶鈴指示教育處協調衛生單位，安排醫療院所到校為國小以上學生施打，建立保護力，降低孩子染疫重症風險。
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