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澎湖單日確診破百創新高 皆為輕症

中央社／ 澎湖縣18日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，澎湖縣政府今天新增確診案例破百，新增107例，所幸皆為輕症，累積確診972例。

澎湖縣政府表示，今天新增的107例中，4例非澎湖籍，有7例收治於三總、澎湖醫院和集中檢疫中心，其餘申請居家照護。年齡層以20至29歲34例最多，年紀最小的是1歲女童，最年長的是75歲女性。

新增確診案例中有23例學生，含澎湖科大7例、馬公高中2例、澎湖海事4例、國中小（含幼兒園）10例，校方均已完成清消，目前尚有14校20班停課。

縣府指出，澎湖今天新增107例，確診累計972例，收治有536人，出院解隔有436人。

新冠肺炎 COVID-19

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