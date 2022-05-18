2歲童腹瀉以為腸胃炎 高燒熱痙攣送醫陽性確診

苗栗2歲女童持續腹瀉，家屬以為是急性腸胃炎給予腸胃藥未改善，突然抽筋、口吐白沫、喪失意識，體溫40度，經119送醫檢測PCR陽性確診，立即收治專責病房治療。

財團法人為恭紀念醫院小兒科主任李浩遠今天透過新聞稿表示，最近觀察到兒童感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）常見症狀包含高燒，每天都有燒到40度的確診病童。

女童由救護車送到醫院急診室時，家屬否認有相關接觸史，但李浩遠高度懷疑可能是感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），立刻檢測PCR，果然陽性確診，由於女童食慾活力差，有脫水性休克危險，收入COVID-19專責病房治療。

李浩遠指出，兒童確診感染COVID-19，家長除給予醫師開立的藥物，必須喝足夠水份及吃營養食物才有體力對抗病毒，若病童食慾下降，須少量多餐，多餵幾次。此外，須記錄病童體溫、一天進食量和尿量、觀察活力、呼吸狀態等。

李浩遠提醒，兒童被感染大多會發燒，而且發燒溫度不低，常見39度以上，多數兒童發燒約2天就能退燒，但如果超過48小時，或高燒超過39度合併發冷、冒冷汗；退燒後持續活動力不佳、呼吸急促、持續性嘔吐、頭痛或腹痛等，就要特別留意。

如果進入到無法進食或餵食、意識喪失、抽搐、倦怠、呼吸困難、眼球紅（缺氧之症狀）以及低血壓等則是中重度狀況，必須盡快依中央流行疫情指揮中心規定的方式就醫。

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