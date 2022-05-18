扯！台中1確診全家居隔 10天後竟變沒確診 院方回應了

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聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展昨天說明，經查證，當事人法傳系統顯示陽性確診，但健保APP卻顯示陰性，法律上民眾權益會保障。圖／台中市政府提供
台中市衛生局長曾梓展昨天說明，經查證，當事人法傳系統顯示陽性確診，但健保APP卻顯示陰性，法律上民眾權益會保障。圖／台中市政府提供

一名網友在臉書爆料，其家人前往台中市區某醫院採檢確診，確診者與同住家人都收到確診、居隔通知，也配合居隔，但10天後收到醫院通知「沒確診」，痛批「損失跟誰討？」院方今天回應，該院PCR檢測結果上傳中央法傳系統，並沒有通知病患「沒確診」，會配合衛生局調查處理。

一名網友在臉書發文表示，家人在5月6日前往台中市區某醫院PCR採檢確診，全家人都按照中央規定隔離，確診家人有視訊投藥、自己也因為同住家人身分被隔離，還收到隔離簡訊，沒想到竟在5月16日晚間收到院方通知，家人並沒有確診，氣得在臉書上質疑，「全家隔離沒有上班，這些損失能跟誰討？」

台中市衛生局長曾梓展在昨天下午三時的台中防疫記者會上說明，經衛生局查證，當事人法傳系統上還是陽性確診，查其健保APP卻顯示陰性，目前此事還在與醫院核對、釐情，若責任在醫院端，會追究醫院責任，民眾的權益，請領保險或請假等相關事宜，都已經過居隔通知書通知，法律上對於民眾權益給予保障。

被指控的醫院今天回應，院方會將PCR檢測上傳中央法傳系統，再經由中央判定、交付縣市政府做後續通知、疫調、追蹤等作業，經查爆料者的家人沒有在該院接受視診療與拿藥，5月16日醫院並沒有人通知病患為陰性沒確診，醫院會配合衛生局調查處理。

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