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本土11天飆破62萬 醫曝「最好的隔離法」：台灣就倒了

聯合新聞網／ 綜合報導
小兒科醫師林應然說，政府做法一直變，其實最好的的隔離辦法就是「每個人給一個房間，大家都隔離14天」，但實際不可能。圖／聯合報系資料照片
小兒科醫師林應然說，政府做法一直變，其實最好的的隔離辦法就是「每個人給一個房間，大家都隔離14天」，但實際不可能。圖／聯合報系資料照片

本土疫情仍然在高原期，已經連續多日單日破6萬例，近11天相加飆破62萬例。最新的居家隔離0+7方案也在昨天(17日)起實施，小兒科醫師林應然說，做法一直變，其實最好的的隔離辦法就是「每個人給一個房間，大家都隔離14天」，不過如果真的這樣做「台灣就要倒了」。

林應然於節目「有話好說」指出，3+4變成0+7風險會不會大增，林應然認為，風險會稍微增加，不可能不增加，3+4時候，第4天快篩陰性就可以出門，但快篩也不一定準，敏感度可能接近7成頂多8成，有人可能還有病毒只是沒有篩出來，目前0+7更有可能，快篩陰性但實際上還有病毒在身，或是騙人都有可能。

林應然表示，最好的隔離法就是「全台灣每個人給他一個房間，大家都隔離14天，這樣就解決了」，但這是不可能的事，這樣做「台灣就倒了」，民生經濟都會完蛋。0+7是因為目前疫情上已經難以管控，要隔離的人太多了，民眾要有警惕心是政府已經逐漸走向開放，要去打疫苗，提升自己的免疫力，不用期待政府把個案都隔離的好好的，都不會接觸到病毒，不太可能。

林應然也提到，美國防疫專家佛奇也說，到最後美國人大概都會感染到，除非住在荒郊野外，都不跟人接觸。最後他也說「政府到最後搞不好連篩都不用篩」，對照英國、北歐國家，現在就開放了，感染就感染，不舒服就待在家，Omicron雖然不像流感這麼輕，但99.79%幾乎都是輕症或無症狀，說實在也接近了。

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