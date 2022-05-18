5月18日疫情整理包／聽奧銀牌選手返台確診待遇差 高市議員李雅靜PCR確診

本土疫情仍然在高原期，已經連續多日單日破6萬例，近11天相加飆破62萬例。最新的居家隔離0+7方案也在昨天(17日)起實施，小兒科醫師林應然說，做法一直在變，其實最好的的隔離辦法就是「每個人給一個房間，大家都隔離14天」，不過如果真的這樣做「台灣就要倒了」。

2022-05-18 10:36