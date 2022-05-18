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本土確診將出現黃金交叉 醫估：中南部就快超過北北基桃

約25%康復者疫後3個月出現新冠後遺症！醫師揭腦霧3大核心症狀

聽奧銀牌選手返台確診住進憲指部 只能洗冷水澡、靠安眠藥入睡

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5月18日疫情整理包／聽奧銀牌選手返台確診待遇差 高市議員李雅靜PCR確診

聯合新聞網／ 綜合報導
今年在巴西南卡西亞斯舉辦第24屆「達福林匹克運動會」（巴西聽奧）剛落幕，中華台北隊拿下2金7銀8銅的好成績。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／。中華奧會提供
今年在巴西南卡西亞斯舉辦第24屆「達福林匹克運動會」（巴西聽奧）剛落幕，中華台北隊拿下2金7銀8銅的好成績。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／。中華奧會提供

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


我國一名聽障奧運選手今天在臉書發文，隊友們包含教練，均在巴西快篩陽性、PCR確診，他奇蹟的全程陰性得以提前返國，但回國之後所感受到的卻讓他心灰意冷。more...

高市議員李雅靜今天PCR結果出爐確診。記者林巧璉／翻攝
高市議員李雅靜今天PCR結果出爐確診。記者林巧璉／翻攝


高雄市議員李雅靜今早PCR檢測結果出爐確診，也是第5位確診的議員。第一位確診的高市議員黃捷昨天已「出關」，黃捷之後，李眉蓁、蔡武宏與副議長陸淑美陸續確診。more...

新冠肺炎 COVID-19

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本土確診將出現黃金交叉 醫估：中南部就快超過北北基桃

國內新冠肺炎疫情持續延燒，昨日（17日）本土案例新增6萬5794例，連續6天突破6萬例大關。精神科醫師沈政男分析，目前高屏區新增確診數曲線正在緩升，而台北區新增確診數曲線正在緩降，若依此趨勢繼續發展，北部與中南部的確診曲線即將出現黃金交叉。

家人確診我快篩陽會怎麼樣？ 急診醫曝3種可能走向

急診醫師田知學昨日（17日）表示，快篩陽性會持續好幾天真的不用急著到急診確診，她也呼籲確診者多利用視訊問診諮詢。此外，她整理出三種確診者可能出現的三大情況，其中只有極少數人病情無改善並出現更多症狀，到時再到急診評估是否住院。

本土11天飆破62萬 醫曝「最好的隔離法」：台灣就倒了

本土疫情仍然在高原期，已經連續多日單日破6萬例，近11天相加飆破62萬例。最新的居家隔離0+7方案也在昨天(17日)起實施，小兒科醫師林應然說，做法一直在變，其實最好的的隔離辦法就是「每個人給一個房間，大家都隔離14天」，不過如果真的這樣做「台灣就要倒了」。

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