家人確診我快篩陽會怎麼樣？急診醫曝3種可能走向
急診醫師田知學昨日（17）表示，快篩陽性會持續好幾天，真的不用急著到急診做PCR，並呼籲確診者多利用視訊問診諮詢。此外，她整理出三種確診者可能出現的三大情況，其中只有極少數人病情無改善並出現更多症狀，到時再到急診評估是否住院。
田知學在「布農Doc 田知學」發文表示，前幾個禮拜開始，快篩陽性的病患最多主訴是，「我其實沒有症狀一點點症狀，但是我女兒（或兒子、或家中第一個有症狀確診者）」有，我只是跟著確診快篩陽性。」
她表示，過一二天，病患情況大致會分成三類：
●我好了！我只有用力休息、飲食均衡、多喝水！
●燒退退和喉嚨痛，大概第二三天開始衝病程高峰，當時心情比看股票還緊張，然後孩子（家人或我）就好了！
●極少數病人過幾天還沒有改善，活力變差、更多症狀。這時我們就會請家人把病人帶回急診評估是否要住院。
最後田知學說，「全台灣就這麼多專責病房！現在每個急診內部只有兩個區塊-確診或非確診！可能、疑似的只能在外面等報告！」呼籲把醫療空間和量能留給「確診中重症」與「非確診的一般急重症病人」。她也強調，「已經有越來越多篩檢站，快篩陽性會持續好幾天真的不用急著到急診確診，確診者請多利用視訊問診諮詢」。
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