本土確診將出現黃金交叉 醫估：中南部就快超過北北基桃

國內新冠肺炎疫情持續延燒，昨日（17日）新增本土案例6萬5794例，連續6天突破6萬例大關。精神科醫師沈政男分析，目前高屏區新增確診數曲線正在緩升，而台北區新增確診數曲線正在緩降，若依此趨勢繼續發展，北部與中南部的確診曲線即將出現黃金交叉。

沈政男在個人臉書表示，台北區的新增確診數曲線正在緩降，是因為北北基桃社交最活躍的那群人都已被感染，而中南部還有，若人流指數依舊很高，比較不活躍的那群人也可能會被感染。除此之外，台北區之所以緩降，則是因為Rt值被壓低了，一升一降的趨勢下，北部和中南部即將出現黃金交叉。

沈政男認為，北北基桃原本新增占率高達全台八成，目前已下降到六成，北降南升的狀況之下，中南部新增確診數很快就會超過北北基桃，估計28日的全台單日確診數就會超過10萬例。至於黑數方面，沈政男也提到，雖然黑數可以讓大山變小山，但不會讓高山變成平原，若新增確診數曲線壓平，就代表是Rt值下降。而昨日中重症新增61例，處於持平狀態，且和新增確診數相符，表示黑數比例沒有明顯增加。

而針對「0+7居隔新制」，沈政男認為不會導致疫情擴散，因為是打滿三劑疫苗的民眾才適用，除了不能去高風險場所，出門前還要進行快篩，對疫情的影響有限，「現在的大勢是，Rt值已經被壓平不少了，那些寬寬緊緊的局部措施，改變不了大局」。沈政男接著提到，一旦大家放鬆防疫，Rt值就會回升，須知高峰和緩解時間，都和Rt值具有關聯，「正常生活其實是一個動態的概念」。

沈政男進一步計算，目前專責床位應該是夠用，因為曲線已被壓平，而65歲以上使用抗病毒藥物也改成快篩陽性便能使用，若是沒有接種疫苗的長者，染疫後都應服用；而若是打滿疫苗的長者，如果沒有出現不適合服用的禁忌症狀，也可以追加保險分。在貼文最後沈政男提及，防疫本來就是一種心理學，就和作戰一樣。

貼文底下吸引大量回應，許多網友困惑提問，「會不會沒有疫情高峰，而是一直處於這樣高原？」、「所以堅持不打疫苗的人，背後的深層心理學是？」、「請問可以找時間分析為何不打疫苗的心理學嗎？好奇想知道耶」。另外，也有不少網友紛紛表示，「南部人還是要乖一點！」、「拍謝，反對票， 北北基桃佔比降，幾乎肯定是量能觸頂了」、「台北區與高屏地區的人口數就大不同」、「與病毒共存不是傻就是蠢」、「但不會全部人那麼有道德，自主期間出門快篩，不去高風險群聚」。

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