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綠島男子確診胸痛 空勤以負壓隔離艙後送台東

中央社／ 台東縣17日電

台東綠島66歲林姓男子確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），今晚胸痛不適，由空勤總隊黑鷹直升機以負壓隔離艙送台東就醫。

綠島66歲林姓男子確診COVID-19，今天晚間因胸痛，經綠島衛生所診斷評估後申請空中醫療後送返台就醫。

駐守台東豐年機場的空勤總隊第3大隊第3隊接獲指示後，立刻派遣UH-60M型機編號NA-707執行任務，以負壓隔離艙將患者送到台東轉送台東馬偕醫院。

根據台東縣政府今天公布資料，台東離島蘭嶼、綠島疫情未見緩和，綠島新增14例確診，蘭嶼新增11例確診。

新冠肺炎 COVID-19 綠島

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