快訊

TVBS解僱范立達不合法 更一審判賠251萬且得月付25萬薪

投資圈注目！全坤建董座李勇毅砸10億元買富邦金股票

台東某監所5員工確診 累計7機構群聚感染

中央社／ 台東縣17日電

台東某監所今天有5名員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），收容人則未感染，目前台東共有7間人口密集機構發生群聚事件。

台東縣政府衛生局長黃明恩今天下午舉行台東防疫線上記者會。他表示，台東縣今日新增405名確診者，338名民眾戶籍或居住地分在台東、67名為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，年齡介於0至99歲。現累計4447人確診；接觸者現管人數2484名。

黃明恩進一步說明，台東目前有7間人口密集機構發生群聚，包括台東馬偕醫院、5間養護機構，以及今天新增的監所。

養護機構和台東馬偕醫院疫情趨緩，有關某監所部分，今天5名確診個案皆為員工，縣政府相關單位皆已告知單位落實分艙分流、人員健康管理及手部清潔，及相關接觸者定期採檢，如快篩陽性個案立刻安排醫療院所評估針對有中重症風險個案盡早提供抗病毒藥物。

另外，黃明恩表示，近日發現有以台東縣衛生局名義給予網址或語音連結，要求購買防疫卡的不實訊息及電話，此均屬詐騙的行為與訊息，若民眾接到有疑慮的電話或訊息，請先多方查證。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

染症重症死亡不急救 多數未完整接種疫苗且共病

批衛福部選到黑心企業賣假快篩 高金素梅：這什麼超前部署？

台東+405 校園師生確診141人 某矯正機關5確診

高市推「一站式服務」 65歲以上快篩陽診所評估可開藥

相關新聞

北市再爆副發言人快篩陽 柯文哲嘆：明起又每天要篩了

本土今天新增6萬5794例確診，台北市新增9772例。台北市副市長黃珊珊因確診即將解除隔離，現在又爆出北市府副發言人魏文...

婦見前夫氣絕做CPR急救 到院才知他確診新冠肺炎

桃園一名鍾姓男子昨天傍晚6時不明原因失去生命跡象倒臥在龜山住處門口，前妻發現隨即打119並幫他CPR急救，但男子送醫後仍...

5月17日疫情整理包／新北居隔數突增2萬有原因 柯文哲明天起又要每日快篩

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。

影／洪峰失準？柯文哲：現在雙北確診數像平原「我也搞不清楚」

本土今天新增6萬5794例確診，其中台北市新增9772例。台北市長柯文哲今天下午前往台大醫學院體育館採檢站視察時表示，「...

新冠死亡數怎麼來？指揮中心：今年不再用「全死因」計算

新冠肺炎本土疫情嚴峻，今年迄今累計有368人重症，其中282人死亡。指揮中心公布的死亡人數，是否包含車禍自殺，猝死於家中...

影／8旬翁往生後快篩陽 家屬控：長照機構隱匿疫情

新北市一名民眾在臉書爆廢公社PO文控訴，82歲的父親住在中和區的長照中心，5月16日下午長照中心通知他父親往生，殯葬業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。