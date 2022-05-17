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屏東+1536！連7天單日確診破千 縣內第三劑涵蓋率59%

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣連7天單日確診破千，今天新增確診人數創新高，縣府加強公共區域清消作業。圖／屏東縣府提供
屏東縣連7天單日確診破千，今天新增確診人數創新高，縣府加強公共區域清消作業。圖／屏東縣府提供

屏東縣今天新增1536例確診再度創新高，也連7天單日確診逾千。縣長潘孟安說，病毒已流感化及社區化，在這波疫情方興未艾過程中，更需要大家共同努力，縣內第三劑涵蓋率為59%，呼籲民眾盡快打滿疫苗、增加自我保護力及提高群體覆蓋率。

潘孟安提醒縣民別慌張，落實戴口罩、勤洗手、多消毒、保持社交距離等防疫觀念，縣府團隊將視疫情變化滾動調整政策，期望以防疫為優先，讓民眾生活如常。

縣府統計截至5月17日，居家隔離人數3232人，今解隔1562人；5歲以下確診累計904例，14例住院，主要為咳嗽、發燒等輕症，337例解除隔離，居家照護累計8334人，解除4054人，現管4280人。全縣部分班級暫停實體課程校數有69校148班。

縣府表示，指揮中心宣布0+7政策今17日上路，已完成3劑疫苗接種者，免居家隔離，但須配合自主防疫7天，期間應遵守自主防疫規範，若需外出工作及採買生活必需品，需有2日內快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

未完成3劑疫苗接種者，將維持「3天居家隔離+4天自主防疫」，隔離期間應留在家中，禁止外出，隔離期滿後繼續4天自主防疫，另須配合在隔離期間完成匡列時進行快篩。

今新增1536確診，33鄉鎮市都有，屏東市370例、東港鎮152例、萬丹鄉121例、恆春75例、內埔鄉74例、長治鄉58例。

屏東縣連7天單日確診破千，今天新增確診人數創新高，縣府加強公共區域清消作業。圖／屏東縣府提供
屏東縣連7天單日確診破千，今天新增確診人數創新高，縣府加強公共區域清消作業。圖／屏東縣府提供
屏東縣連7天單日確診破千，今天新增確診人數創新高，縣府加強公共區域清消作業。圖／屏東縣府提供
屏東縣連7天單日確診破千，今天新增確診人數創新高，縣府加強公共區域清消作業。圖／屏東縣府提供
屏東縣連7天單日確診破千，今天新增確診人數創新高，縣府加強公共區域清消作業。圖／屏東縣府提供
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