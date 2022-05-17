染症重症死亡不急救 多數未完整接種疫苗且共病
本土染疫連續多日新增6萬例，個案成長持平，中重症病例續增，多數是未完整接種疫苗、高齡、或長照社福機構住民，本身有慢性病或癌症，由於簽署「不實施心肺復甦」（DNR），在確診當天到隔天病逝，甚至死後確診。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心下午公布，今天新增6萬5794例本土個案，其中61例為中重症（22中症、39重症），年齡介於20多歲至90多歲，其中有26例從未接種疫苗，完整施打3劑僅21人，其他6人施打1劑、8人接種2劑
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天新增的39例重症個案中，有32例已經死亡；另先前公布的5例中症個案也轉為重症死亡，還有1例重症個案也轉為死亡。
指揮中心分析，39例重症死亡中有18人從未接種COVID-19疫苗，大多數是60歲以上中高齡，罹患糖尿病、中風、慢性心肺腎及神經系統疾病，只有2名30多歲女性罹患癌症。
連日以來的重症死亡危險因子，主要是高齡、其他共病、未完整接種疫苗、長照社福機構住民，染疫後心肺衰竭，由於患者本人或家屬代為在住院時，簽署不實施心肺復甦（DNR），因此多數在確診當天或1、2天內病歿，甚至死後確診。
指揮中心統計，今年至5月16日，本土輕症、無症狀個案累計80萬1683例、占99.79％，中症累計1286例、占0.16％，重症累計368例、占0.05％。將要求加強版集中檢疫所、防疫旅館、醫福會等合力設置綠色通道。
今天達14縣市新增本土個案數破千，個案分布為新北市1萬8400例最多、桃園市1萬184例次之、台北市9772例第三。
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