雲林今+506 民眾「快篩陽」可到這4家醫院PCR

雲林縣今天本土確診個案506例，因至目前為止累計有4家長照機構發生群聚感染，感染率5成，縣長張麗善也到機構視察防疫情形，她指出，機構內如有確診者，除要先通報衛生單位，人員也會安排責任醫院提供診療及投藥，降低住民或照服員轉中重症的機率，也請機構鼓勵住民及家屬同意，儘早讓長者完整接種疫苗。

縣府表示，今天的確診者中，男性249人、女性257人，年齡最小未滿1歲，最年長96歲，其中241人無症狀，265人分別有喉嚨痛、咳嗽、發燒等輕症症狀；截至目前，居家隔離者927人，居家照護者2435人，由6大責任醫院提供醫療關懷諮詢服務。

衛生局分析，今天累計本土個案7117例中，以年齡層20至29歲1105人居冠，其次30至39歲1079人，40至49歲1075人，另10歲以下孩童909人，占比介於1成2至1成5；本月陸續開打的特約醫療院所及校園集中接種的兒童疫苗，已有5199人完成施打，目前未傳不良反應通報。

衛生局指出，為避免醫院急診PCR採檢人潮過多，反而增加群聚感染風險，若瑟、中國醫北港附醫、雲林基督教醫院及成大斗六分院等4家醫院社區抗原快篩篩檢站，已轉型為PCR採檢站，提供一般民眾持居家快篩陽性試劑或證明者，進行PCR採檢。

另6大醫院皆有開設疫病門診，提供一般民眾「快篩陽」或有症狀者，採預約或現場方式PCR採檢，有醫療需求者也可由疫病門診醫師診療後，開立藥物；檢測結果陽性，除要將使用過的陽性試劑密封好，帶至社區篩檢站，也請戴好口罩，不要搭乘大眾交通工具，可由同住親友接送或自行前往。