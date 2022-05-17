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連六天確診六萬多人⋯檢驗量能已到頂？陳時中這樣說

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醫師估高峰單日達十萬例 陳時中：預估精準不容易

聯合報／ 記者楊雅棠邱宜君許政榆／台北即時報導
居隔「〇加七」新制上路第一天，指揮中心舉行記者會說明。記者會出席名單由左到右疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青、指揮中心疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。記者邱宜君／攝影
居隔「〇加七」新制上路第一天，指揮中心舉行記者會說明。記者會出席名單由左到右疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青、指揮中心疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。記者邱宜君／攝影

有網紅醫師在臉書發文表示，根據疫情曲線預估，疫情最高峰將落在5月28日，不過屆時數目會降至10多萬。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，預估這麼準確也不太容易，但有個概念也是好的。

不過之前指揮中心曾低推估高峰期單日確診人數恐達十萬人，目前已連續六天維持在單日確診六萬多人，外界好奇是趨勢有變化還是量能造成的瓶頸。

陳時中表示，疫情規模會受限檢驗量能，但台灣目前有沒這樣情形，目前最大量能是22萬，若到檢驗量達七成，就會產生疫情受限的情況。但現在每天檢驗僅8至10萬，還沒達到飽和量能，因此受限可能性較低。

不過對於六天維持單日六萬多例是否到達頂峰了，陳時中則表示，現在判定恐怕太樂觀，還要觀察幾天才比較清楚。

針對北北基桃將開設九個大型社區篩檢站，疫情監測組組長周志浩表示，目前已有七個點在運作，台北目前開設中正紀念堂北榮支援的點，其他兩個還在協調中。確實的檢驗量能要看每天檢驗量，預約量跟實際檢驗量仍有差距，等真實數字出來再報告。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 醫師

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