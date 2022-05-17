醫師估高峰單日達十萬例 陳時中：預估精準不容易

有網紅醫師在臉書發文表示，根據疫情曲線預估，疫情最高峰將落在5月28日，不過屆時數目會降至10多萬。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，預估這麼準確也不太容易，但有個概念也是好的。

不過之前指揮中心曾低推估高峰期單日確診人數恐達十萬人，目前已連續六天維持在單日確診六萬多人，外界好奇是趨勢有變化還是量能造成的瓶頸。

陳時中表示，疫情規模會受限檢驗量能，但台灣目前有沒這樣情形，目前最大量能是22萬，若到檢驗量達七成，就會產生疫情受限的情況。但現在每天檢驗僅8至10萬，還沒達到飽和量能，因此受限可能性較低。

不過對於六天維持單日六萬多例是否到達頂峰了，陳時中則表示，現在判定恐怕太樂觀，還要觀察幾天才比較清楚。

針對北北基桃將開設九個大型社區篩檢站，疫情監測組組長周志浩表示，目前已有七個點在運作，台北目前開設中正紀念堂北榮支援的點，其他兩個還在協調中。確實的檢驗量能要看每天檢驗量，預約量跟實際檢驗量仍有差距，等真實數字出來再報告。

商品推薦