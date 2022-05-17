明起65歲以上長者快篩陽可算確診 指揮中心公布流程

為加速重症高風險群取得口服抗病毒藥物之流程，中央流行疫情指揮中心昨宣布65歲以上長者快篩陽性，經醫事人員確認，可視為確診。指揮中心今正式修訂「病例定義」，65歲(含)以上長者，無論是否為居家隔離/檢疫或自主防疫對象，如使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，並經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即為確診，5月18日起實施。

指揮中心表示，65歲以上長者使用家用抗原快篩試劑，檢測結果若為陽性，可攜帶快篩檢測卡匣/檢測片，就近至醫療院所(含衛生所)請醫師現場評估確認。屬居家隔離/居家檢疫/自主防疫之長者，仍可委請親友協助前往醫療院所，或以採遠距方式請醫師確認。

經醫師確認，且達成醫病共識後，由評估確認醫師或其所屬醫事機構進行健保IC卡上傳通報或至法定傳染病通報系統進行通報，將由系統自動研判確診。後續將由地方政府衛生局依確診個案分流收治原則，安排於住家居家照護或其他指定處所進行隔離或隔離治療。

如果民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或有疑義，仍可前往社區採篩檢站或鄰近社區採檢院所，再次進行PCR採檢確認。

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