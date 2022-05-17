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已賣出3500萬劑快篩 陳時中曝第二輪實名制開賣時間點

明起「65歲以上長者」快篩陽可算確診 指揮中心公布流程

明起65歲以上長者快篩陽可算確診 指揮中心公布流程

聯合報 / 記者邱宜君許政榆楊雅棠／台北即時報導
居隔「〇加七」新制上路第一天，指揮中心舉行記者會說明。記者會出席名單由左到右疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青、指揮中心疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。記者邱宜君／攝影
居隔「〇加七」新制上路第一天，指揮中心舉行記者會說明。記者會出席名單由左到右疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青、指揮中心疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。記者邱宜君／攝影

為加速重症高風險群取得口服抗病毒藥物之流程，中央流行疫情指揮中心昨宣布65歲以上長者快篩陽性，經醫事人員確認，可視為確診。指揮中心今正式修訂「病例定義」，65歲(含)以上長者，無論是否為居家隔離/檢疫或自主防疫對象，如使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，並經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即為確診，5月18日起實施。

指揮中心表示，65歲以上長者使用家用抗原快篩試劑，檢測結果若為陽性，可攜帶快篩檢測卡匣/檢測片，就近至醫療院所(含衛生所)請醫師現場評估確認。屬居家隔離/居家檢疫/自主防疫之長者，仍可委請親友協助前往醫療院所，或以採遠距方式請醫師確認。

經醫師確認，且達成醫病共識後，由評估確認醫師或其所屬醫事機構進行健保IC卡上傳通報或至法定傳染病通報系統進行通報，將由系統自動研判確診。後續將由地方政府衛生局依確診個案分流收治原則，安排於住家居家照護或其他指定處所進行隔離或隔離治療。

如果民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或有疑義，仍可前往社區採篩檢站或鄰近社區採檢院所，再次進行PCR採檢確認。

新冠肺炎 COVID-19

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