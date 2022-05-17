本土新增6.5萬 累計破80萬
1月至今本土病例已突破80萬例！今國內新增6萬5794例本土病例，新增中重症病例61例，38例死亡個案，另有39例境外移入個案。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，比前一天增加四千多例。
今日新增6萬5794例本土病例，為3萬1827例男性、3萬3947例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市1萬8400例、桃園市1萬184例、台北市9772例、高雄市4979例、台中市4770例、台南市2844例、新竹縣2105例、基隆市1917例、彰化縣1613例、屏東縣1536例、宜蘭縣1481例、花蓮縣1200例、苗栗縣1129例、新竹市1124例、南投縣614例、雲林縣581例、嘉義縣556例、台東縣405例、嘉義市345例、澎湖縣146例、金門縣81例、連江縣12例，相關疫情調查持續進行中。
指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為16例男性、22例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、37例具慢性病史、18例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月29日至5月15日，死亡日期介於5月3日至5月15日。
指揮中心說明，今日新增39例境外移入個案中，為17例男性、22例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，感染國家為美國3例、調查中36例，入境日介於今年5月3日至5月16日。
指揮中心統計，截至目前國內累計89萬6059例確診，分別為1萬2301例境外移入、88萬3704例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計1135例死亡病例，其中1,120例本土，個案居住縣市分布為新北市542例、台北市381例、基隆市57例、桃園市36例、彰化縣19例、台中市17例、新竹縣14例、花蓮縣9例、宜蘭縣8例、高雄市、雲林縣及屏東縣各6例、台東縣及台南市各5例、苗栗縣3例，南投縣及嘉義縣各2例、新竹市及嘉義市各1例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
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