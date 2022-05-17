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5月17日疫情整理包／南投議會2人確診、定期會照常開 苗栗立委陳超明PCR陽性

聯合新聞網 / 綜合報導
南投縣議會副議長潘一全、祕書長李孟珍傳出確診隔離，但第19屆第7次定期會今照常開議。記者賴香珊／攝影
南投縣議會副議長潘一全、祕書長李孟珍傳出確診隔離，但第19屆第7次定期會今照常開議。記者賴香珊／攝影

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


南投縣議會正值第19屆第7次定期會，但今傳出副議長潘一全、祕書長李孟珍確診，兩人目前隔離中；據了解，潘上周五（13日）就確診，李則是昨天快篩陽性，昨均未出席縣政總質詢。縣議會今證實並表示，議會空間上周已進行清消。more...


立法委員確診再傳一例，國民黨立委陳超明今天透過臉書表示，昨晚自我例行性快篩，出現2條線，立即去醫院做PCR，就在凌晨通知陽性確診，目前沒有症狀，現已居家隔離照護，服務團隊目前皆完成快篩且為陰性，因此，團隊會維持正常運作。more...

新冠肺炎 COVID-19

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